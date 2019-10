Anche a Firenze cresce l’attesa per il Black Friday 2019, un appuntamento tutto americano ma che da qualche anno è sbarcato in Italia con sconti flash nei negozi e online: alcuni store propongono promozioni special solo per una giornata, mentre sempre più catene optano per una vera e propria Black week, con 7 giorni di offerte.

Black Friday 2019, quando inizia (anche a Firenze)

Il giorno cambia leggermente ogni anno, perché questo appuntamento tanto atteso cade, secondo la tradizione statunitense, all’indomani del Thanksgiving, la festa del Ringraziamento. La data del Black Friday 2019 è quindi venerdì 29 novembre e anche i negozi di Firenze si stanno preparando a proporre occasioni e ribassi.

Le promozioni sono ancora top secret, ma guardando come è andato il “venerdì nero dello shopping” negli ultimi anni è facile indovinare che i protagonisti saranno soprattutto gli store di abbigliamento, piccoli e grandi, che metteranno in vetrina promozioni riservate nella maggior parte dei casi ai clienti in possesso delle carte fedeltà. Seguono le catene di elettronica e tecnologia. Anche i negozi di articoli per la casa e le grande librerie hanno dimostrato in passato di gradire questa nuova occasione di shopping lanciando sconti per una manciata di ore.

Record Store Day, il Black Friday del vinile

Anche quest’anno il Black Friday contagia i negozi indipendenti di dischi: la loro festa, il Record store day, in genere si celebra ad aprile, ma da qualche tempo le “botteghe di musica e vinili” sono coinvolte in un secondo appuntamento proprio in occasione del venerdì nero.

Per il Black Friday del 29 novembre 2019 è infatti prevista l’uscita di pubblicazioni speciali in edizione limitata, come la ristampa del primo Ep degli U2 Three oppure il cofanetto The Atlantic Single collection 1968 con 4 singoli di Aretha Franklin o ancora il live dei Doors al The Isle Of Wight Festival 1970 per la prima volta su vinile con 2 LP. Sul sito del Record store day la lista completa delle special release per il Black Friday 2019.

Cyber Monday 2019

Per gli appassionati di tecnologia c’è un’occasione in più per risparmiare. Il lunedì dopo il Black Friday va in scena il Cyber Monday: il 2 dicembre 2019 sconti su telefoni, computer e accessori, ma per lo più online come su Amazon o sugli store delle più importanti catene di elettronica.