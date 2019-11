Una giornata soltanto, un weekend di prezzi ribassati o un’intera settimana di sconti. Il Black Friday 2019 contagia anche Firenze con tanti negozi aderenti che propongono offerte lampo su una selezione di articoli e con tempistiche diverse a seconda dell’insegna. Un’occasione per comprare in anticipo, e con un buon risparmio, i regali di Natale oppure per battere sul tempo i saldi invernali che in Toscana arriveranno a gennaio.

A fare la parte del leone sono soprattutto le catene di elettronica, come Mediaworld, Euronics, Unieuro e Trony, che si sfidano a suon di promozioni, seguono gli store di abbigliamento e gli outlet, in particolare quelli delle grandi case di moda.

Quando inizia il Black Friday a Firenze?

Secondo la tradizione americana, il Black Friday (come vi abbiamo spiegato in questo articolo) scatta il giorno dopo la festa del ringraziamento, quindi per il 2019 il “venerdì nero” dei prezzi è fissato venerdì 29 novembre, anche a Firenze. Come detto però molte catene prolungano gli sconti per tutto il fine settimana seguente, mentre in qualche caso gli sconti sono iniziati in anticipo per tentare i clienti ogni giorno con una promozione diversa.

Attenti agli sconti facili, consigli per gli acquisti

Stando alle stime del Codacons, in Toscana un regalo di Natale su tre sarà comprato durante il periodo del Black Friday 2019, con vendite in crescita rispetto all’anno scorso. Le associazioni dei consumatori metto però in guardia e consigliano di non darsi allo shopping impulsivo, rispettando delle regole d’oro anti-fregatura. L’Aduc ad esempio suggerisce di confrontare sempre i prezzi, diffidare dagli sconti troppo alti (spesso un’offerta super conveniente può essere uno specchietto per le allodole), pianificare i propri acquisti per evitare di spendere più del previsto. Vediamo allora i principali negozi di Firenze aderenti al Black Friday 2019.

Le offerte di tecnologia a Firenze: Black Friday 2019 da Mediaworld & co.

Tv, smatphone e computer. Sono queste le 3 categorie di prodotti più richieste per il venerdì nero dei prezzi, ma le grandi catene di elettronica propongono sconti anche su elettrodomestici e oggetti per la casa.

Mediaworld nei 3 negozi di Firenze e dintorni (Novoli, Ponte a Greve e Campi Bisenzio) ha lanciato una settimana di offerte: qui l’anteprima del Black Friday è iniziata lunedì 25 novembre e prosegue fino a mercoledì 27 novembre, ogni giorno con una selezione di prodotti ribassati. Poi da venerdì 29 un weekend di occasioni. Nei negozi Trony aderenti sono già partiti gli sconti fino al 50% e si concludono il primo dicembre (qui il volantino).

Black Friday alla Rinascente di Firenze

Alla Rinascente di Firenze per il Black Friday 2019 apertura straordinaria dalle 8.00 del mattino all’una di notte di venerdì 29 novembre per 17 ore di shopping e offerte: gli sconti fino al 50%, riservati ai titolari della Rinascentecard, durano solo una giornata e riguardano una selezione di marchi di abbigliamento donna, uomo, cosmetica, accessori per la casa, design e food. I grandi magazzini danno inoltre la possibilità di prenotare la merce già da lunedì 25 novembre, per farla mettere da parte e ritirarla il giorno del Black Friday.

Sconti anche al Mercato centrale di San Lorenzo

Non solo abbigliamento e tecnologia, ma anche i piaceri della buona tavola. Rimanendo in centro, la novità di quest’anno è rappresentata dalle offerte alimentari di SLowRenzo, ossia il Mercato Centrale di Firenze in San Lorenzo. Per la prima volta gli esercenti al piano terra della struttura, nella giornata di venerdì 29 novembre, offrono a tutti i residenti e i domiciliati a Firenze uno sconto del 10% sulla spesa. Qui i dettagli sul Black Friday al mercato Centrale di San Lorenzo.

Black Friday 2019 ai Gigli di Firenze (nel weekend)

Tre giorni di prezzi folli e offerte anche ai Gigli di Campi Bisenzio, poco fuori Firenze: si inizia venerdì 29 novembre per andare avanti fino a domenica 1 dicembre con offerte in una novantina di negozi aderenti, tra il centro commerciale e il vicino Retail park.

Si va dall’abbigliamento (H&M, Coin, Hollister, Piazza Italia e Benetton, solo per fare qualche nome), alle profumerie e al make up (Douglas, Kiko, Sephora), dal bricolage (Leroy Merlin) al cibo dei punti ristoro. E il primo giorno aperture speciali per chi va a caccia di sconti: i negozi del centro commerciale saranno aperti fino alle ore 23.00.

Designer outlet di Barberino

Stessa strategia anche per l’outlet di Barberino di Mugello, a mezz’ora di macchina da Firenze, che propone promozioni nel fine settimana con un’appendice il lunedì: in questo articolo il dettaglio delle offerte del Black Friday e i negozi aderenti al Barberino Designer outlet.

Black Friday The Mall

Anche l’outlet del lusso The Mall a Leccio (Reggello) tenta i suoi clienti con una serie di promozioni negli store delle grandi griffe: sono una trentina quelle che aderiscono al Black Friday, che si è aperto in anticipo sabato 23 novembre per andare avanti fino a domenica 1° dicembre. Per avere diritto agli sconti è necessario registrarsi alla newsletter.

Black days 2019: Ikea di Firenze

Quando inizia il Black Friday con le sue offerte nei negozi Ikea, compreso quello di Firenze? I “Black days”, come li chiama il colosso svedese di mobili, scattano venerdì 29 novembre e vanno avanti fino a domenica primo dicembre. Divani letto, poltrone, lampade, letti, materassi, cassettiere, sedie, tavoli, tende, specchi: sul sito ufficiale è possibile sbirciare in anteprima alcuni dei prodotti che andranno in sconto durante il weekend.