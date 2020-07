Quarantena, rientro in Italia: chi deve stare in isolamento, la lista dei Paesi

Viaggiare sì, ma con qualche accortezza per i contagi di ritorno. E così fino al 31 luglio 2020 scatta la “quarantena” per il rientro in Italia (anche dei cittadini italiani) per non importare sul territorio nazionale casi di Covid provenienti dall’estero: ufficialmente si chiama isolamento fiduciario, dura 14 giorni ed è obbligatorio per chi arriva da una lista Paesi extra Ue e che non appartengono all’area Schengen. Bloccati i voli e divieto di ingresso invece per i viaggiatori provenienti da una quindicina di Stati dove la situazione del coronavirus è fuori controllo.

Covid, chi deve fare la quarantena dopo il rientro in Italia?

Da giugno sono stati riaperti i confini interni dell’Unione Europea, quindi è possibile viaggiare nel Vecchio continente senza giustificare il motivo dello spostamento, mentre per il rientro in Italia non è prevista la quarantena. Discorso diverso per chi arriva dai Paesi extra UE e fuori dell’area Schengen: fino al 31 luglio per chi ha soggiornato nei 14 giorni precedenti in queste zone è sempre obbligatorio l’isolamento fiduciario domiciliare, la cosiddetta “quarantena”, ossia restare chiusi in casa o in un albergo sanitario per 14 giorni evitando i contatti con gli altri. Questo vale sia per i cittadini stranieri, sia per quelli comunitari sia per gli italiani.

Quando si rientra in Italia dall’estero va poi compilato il modello di autocertificazione (qui il modulo in pdf), in cui riportare i propri dati personali, la località estera da cui si rientra e la lista dei Paesi in cui si è viaggiato negli ultimi 14 giorni, oltre a dichiarare di non essere risultato positivo al Covid-19 e il luogo dell’isolamento fiduciario.

Casi concreti: chi rientra dalla Romania deve fare la quarantena obbligatoria in Italia? E dall’Albania?

Per fare un esempio concerto, chi arriva o rientra dalla Romania in Italia non deve fare la quarantena: nonostante nel paese dell’est Europa si stia registrando un aumento dei casi di coronavirus, l’isolamento fiduciario non è obbligatorio perché la Romania fa parte dell’Unione Europea e, a lei come agli Stati membri, si applicano le regole anti-Covid comunitarie. Stesso discorso per la Croazia: se si viaggia verso questo Paese membro dell’Ue la quarantena non è prevista, né all’arrivo in territorio croato né al momento del ritorno in Italia.

La quarantena è invece obbligatoria per il rientro in Italia dall’Albania: questo paese balcanico non figura nella lista dei Paesi dai quali è vietato l’ingresso, ma non fa parte né dell’Unione Europea né dall’area Schengen e per questo tutti i viaggiatori che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato sul territorio albanese devono stare in isolamento fiduciario per 14 giorni, una volta toccato il suolo nazionale italiano.

La lista dei Paesi per i quali non è prevista la quarantena

Ecco quindi in sintesi i Paesi dai quali è consentito rientrare in Italia senza la quarantena fiduciaria:

Unione Europea

Austria

Belgio

Cechia (Repubblica ceca)

Cipro

Croazia

Danimarca

Estonia

Finlandia

Francia

Germania

Grecia

Irlanda

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Malta

Paesi Bassi

Polonia

Portogallo

Romania

Slovacchia

Spagna

Slovenia

Svezia

Ungheria

Area Schengen

Islanda

Liechtenstein

Norvegia

Principato di Monaco

San Marino

Altri Paesi

Andorra

Irlanda del Nord

Regno Unito

Città del Vaticano

Il rientro in Italia da Paesi “bloccati” perché a rischio Covid

Fino al 31 luglio è vietato l’ingresso in Italia da 16 Paesi esteri in cui si registra un alto tasso di contagi da coronavirus a fronte di una situazione difficile del sistema sanitario nazionale: si va dal Brasile alla Serbia, fino al Montenegro (qui la lista dei Paesi da cui non si può entrare in Italia).

Queste regole non si applicano però ai cittadini italiani o europei o di Stati dell’area Schengen: in questi casi è possibile entrare in Italia, anche se si proviene da uno dei 16 Paesi della “lista nera”, ma è necessario sottoporsi a quarantena obbligatoria per 14 giorni.

Sul sito del Ministero degli Esteri le FAQ con i dubbi più comuni sui viaggi da e verso l’estero in questo momento di allerta Covid con le indicazioni sulla quarantena per chi rientra in Italia.