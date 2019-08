Passata la “vacanza” di 2 settimane nel cuore di agosto, riprende la pulizia strade nel territorio comunale di Firenze, bisogna quindi tornare a spostare l’auto: lo comunica Alia, l’azienda di servizi ambientali che gestisce tra le altre cose anche lo spazzamento meccanizzato per le vie e le piazze del capoluogo toscano. Diverse invece le regole per le città limitrofe, come ad esempio Scandicci, Sesto e Lastra a Signa.

Riprende la pulizia strade a Firenze

Dalla notte tra lunedì 19 e martedì 20 agosto 2019 tornano in azione i mezzi per il lavaggio e la pulizia strade notturna mensile su tutto il territorio del Comune di Firenze. Il servizio era stato sospeso dal 5 al 18 agosto anche per venire incontro ai tanti fiorentini in ferie durante questo periodo, ad eccezione delle zone dell’Oltrarno e del centro dove il lavaggio non si è mai fermato ma è continuato ogni 15 giorni.

Attenzione quindi ai divieti di sosta. Per conoscere il giorno di pulizia strade nella propria zona basta andare sul sito di Alia dov’è possibile attivare anche un promemoria via mail, o chiamando il call center al numero 800888333 ( 199105105 da rete mobile), attivo dal lunedì al venenerdì dalle ore 08.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 08.30 alle 14.30.

Pulizia strade d’agosto nei dintorni di Firenze

Discorso diverso invece per i Comuni intorno Firenze, dove la pulizia strade non è stata sospesa ma durante agosto non sono in vigore i divieti di sosta, per permettere a chi è in vacanza di lasciare parcheggiata la macchina lungo le vie e le piazze. Succede a Scandicci e a Signa dove le spazzatrici meccaniche continuano a lavorare senza il supporto della polizia municipale fino al 31 agosto 2019; a Sesto Fiorentino e Lastra a Signa i divieti di sosta per pulizia strade sono sospesi fino al 25 agosto.

Rimane l’invito a chi è a casa di spostare comunque l’auto per facilitare il lavoro degli addetti alla pulizia strade.