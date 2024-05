Eventi il 4 e 5 maggio in Toscana: 7 posti dove andare

- Pubblicità -

Archiviata una festa dei lavoratori “bagnata”, il meteo per il weekend sembra promettere bene e in Toscana saranno molti gli eventi all’aria aperta, tra sabato 4 e domenica 5 maggio 2024. Dall’antiquariato in piazza alla tipica torta di ceci livornese, passando dal buon vino della Vadichiana e da una festa degli aquiloni per i più piccoli, abbiamo selezionato 7 mete per questo fine settimana, in modo da unire la classica gita fuori porta a iniziative di intrattenimento. Ecco cosa fare in Toscana il 4 e 5 maggio, tra le province di Livorno, Lucca, Pisa, Arezzo e Pistoia.

Buon cibo in Toscana: a Livorno 2 eventi fino al 5 maggio

Partiamo dalla costa toscana, e più precisamente da Livorno, dove fino a domenica 5 maggio si svolge una coppia di eventi dedicati ai buongustai. Alla Terrazza Mascagni, sotto i padiglioni del Villaggio Eden, si svolge il 5e5 day per celebrare la tipica torta di ceci livornese. Gli stand sono aperti ogni giorno fino a domenica dalle 10.30 alle 21.30 per proporre la versione classica del “5e5” (pane più cecina), la variante con le melanzane e la versione semplice, con la torta senza accompagnamento.

Sempre a Livorno, ma stavolta nella Fortezza Nuova, sabato 4 e domenica 5 maggio torna “Medicea”, manifestazione enogastronomica alla sua terza edizione. Protagonisti i vini e i prodotti del territorio, tutti da assaggiare. In programma inoltre masterclass a cui partecipare su prenotazione. L’ingresso è gratuito e il calice per la degustazione costa 15 euro. Orario sabato dalle 17 alle 23 e domenica dalle 21 alle 32. Info su www.medicea.wine.

Antiquariato e vintage ad Arezzo

Dall’altra parte della Toscana, ad Arezzo, questo weekend è dedicato a due eventi per curiosare tra oggetti del passato. In centro, in piazza Grande e nelle vie litrofe, come ogni primo fine settimana del mese, torna la Fiera Antiquaria, la più importante e grandi d’Italia. Gli stand degli oltre 400 espositori sono aperti sabato e domenica dalle 8 alle 19. Nelle stesse giornate, all’interno della Chiesa sconsacrata di Sant’Ignazio, (via Carducci 5, vicino piazza San Francesco) si rinnova l’appuntamento con Arezzo Selezione Vintage. La fera ospita una ventina di espositori da tutta Italia che mettono in mostra abbigliamento e accessori.

Eventi del weekend in Toscana: festa degli aquiloni domenica 5 maggio

Domenica 5 maggio è tempo di far volteggiare gli aquiloni, nell’aviosuperficie della Valdera: la pista di atterraggio che corre lungo la strada provinciale della Fila a Capannoli sarà chiusa per un giorno ai voli. L’Aero Club di Pisa Federico Citi organizza infatti il consueto appuntamento di primavera con la Festa degli aquiloni. I bambini, dalle 14.30 alle 18.30, potranno costruire gli aquiloni grazie al materiale e ai consigli forniti da esperti in materia. Alle 18 musica dal vivo. L’ingresso è gratuito. Per informazioni www.facebook.com/aeroclubdipisa.

Valdichiana Wine

50 cantine del territorio, oltre 200 etichette in degustazione e 6 masterclass a cui partecipare. Sono questi i numeri della seconda edizione del “Valdichiana Wine Festival”, che si svolge il 4 e 5 maggio a Castiglion Fiorentino (Arezzo) per mettere in vetrina i vini della zona. La manifestazione è ospitata nel Chiostro di piazza San Francesco, dalle 10.30 alle 19.00. Con un biglietto da 15 euro sarà possibile assaggiare tutti i vini della Valdichiana presentati direttamente dai produttori. Per informazioni: www.stradadelvino.arezzo.it.

Marina di Pietrasanta in fiore

Tornando sulla costa toscana, in Versilia continuano gli eventi dedicati al florovivaismo: venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 a Marina di Pietrasanta si svolge “Marina in Fiore”. Dalle 9 alle 22 la fiera propone stand di fiori, piante, arredamento da giardino, articoli per il giardinaggio, erboristeria, fiori secchi e artificiali e area food. Un’occasione per fare una gita verso il mare. L’evento è organizzato da Promozione Turistica Versilia su incarico del Comune di Pietrasanta. L’ingresso è gratuito.

Eventi e rievocazioni storiche in Toscana: Pescia medievale (4-5 maggio)

Pescia (Pistoia) per un weekend torna indietro nel tempo grazie a spettacoli itineranti, musica, combattimenti con spade, artisti di strada, arti e mestieri, sbandieratori, dame e cavalieri. La festa “Pescia Medievale” è organizzata sabato 4 e domenica 5 maggio dai rioni cittadini Ferraia, San Francesco, San Michele e Santa Maria. Saranno aperte anche le taverne dove gustare menu a tema e allestiti mercatini per le vie della città.

Il Palio dei Micci a Querceta

Chiudiamo questa rassegna di eventi per il weekend del 4 e 5 maggio in Toscana con una manifestazione folkloristica che si tiene in provincia di Lucca. Domenica 5 maggio a Querceta, frazione di Serravezza, si corre il 67esimo Palio dei Micci, come vengono chiamati in dialetto gli asini in gara. L’appuntamento è alle ore 16 nel campo sportivo in località Pozzi e la sfida tra le 8 contrade è preceduta dallo spettacolo degli sbandieratori.

E cosa fare a Firenze questo fine settimana?

Mercatini, musei gratis, corse podistiche, buon vino: qui i principali eventi a Firenze il 4 e 5 maggio.