Bonus di 30€ al mese per chi usa la bici a Firenze: come funziona Pin Bike

- Pubblicità -

Più pedali, più guadagni. Chi userà la bici per spostarsi a Firenze, grazie all’iniziativa promossa dal Comune insieme a Pin Bike, otterrà premi in denaro, con un bonus fino a 2 euro al giorno e fino a 30 euro al mese. Palazzo Vecchio lancia così la campagna “Pedala, Firenze ti premia” per promuovere l’uso del mezzo a due ruote (ecologico) per la mobilità in città. Il progetto funziona grazie a un’app da scaricare sul cellulare e per partecipare bisognerà installare sulla propria bici uno speciale sensore contenuto nel kit Pin Bike, sistema anti-frode brevettato e già usato in altre città italiane.

L’iniziativa, finanziata con 1,2 milioni di euro, è uno dei progetti pilota elaborati con i cittadini nell’ambito del progetto “Firenze per il clima” ed è stata proposta dall’assessore all’ambiente Andrea Giorgio all’interno dell’accordo di programma per le misure anti-smog stipulato tra Regione e Ministero.

- Pubblicità -

Come funziona il kit di Pin bike: bonus in denaro per chi si sposta in bici a Firenze

Il kit di Pin Bike contiene un dispositivo bluetooth con luce led di segnalazione da installare sul mozzo della ruota della propria bici: sarà questo strumento a permettere di registrare le tratte percorse in sella, senza trucchi o truffe. Saranno poi forniti un supporto in silicone per fissare lo smartphone al manubrio e una targa catarifrangente da mette sotto la sella che comprende inoltre un adattatore per gonfiare le gomme anche dal benzinaio.

Gli utenti potranno impostare fino a due percorsi abituali, ad esempio tra casa e il posto lavoro o tra la propria abitazione e l’università, a Firenze o nell’agglomerato urbano (Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa). Chi userà la bici per queste tratte, al posto dei mezzi a motore, otterrà 20 centesimi di euro per ogni chilometro (15 cent se già si usa la bicicletta). Pedalando su altri itinerari, purché nel territorio comunale fiorentino e dal lunedì al venerdì, si guadagneranno 5 cent a chilometro. Il bonus in denaro per chi con Pin Bike userà la bici a Firenze potrà arrivare fino a 2 euro al giorno (1,20 euro per chi usa già la bici) e a 30 al mese.

- Pubblicità -

Oltre a questo, i 200 ciclisti urbani più virtuosi potranno vincere premi speciali ogni mese se centreranno gli obiettivi, come chilometri pedalati, partecipazione ad eventi e questionari da compilare sull’app. In palio ogni mese due premi da 100 euro, otto da 50 euro, quaranta da 30 euro e centocinquanta da 20 euro. I bonus aggiuntivi potranno raggiungere un massimo di 200 euro a utente. Il pagamento degli incentivi avverrà tramite bonifico bancario: saranno accreditati sul conto corrente intestato all’utente.

Pin Bike: come partecipare e richiedere il bonus

Per partecipare all’iniziativa e ottenere bonus in denaro per gli spostamenti in bici a Firenze, bisognerà scaricare l’app Pin Bike e, dalle ore 10 del 13 maggio 2024, compilare la domanda di partecipazione. Dal 20 maggio si potrà ritirare gratuitamente il kit presso gli uffici relazioni al pubblico dei Quartieri (2.000 i kit disponibili). Una volta installato il dispositivo e associato all’app, il progetto prenderà il via dal 3 giugno 2024, giornata mondiale della bicicletta. Da quel giorno si potranno accumulare chilometri e quindi maturare bonus in denaro fino al 2 giugno 2025.

- Pubblicità -

Potranno partecipare i cittadini maggiorenni residenti e domiciliati a Firenze che lavorano o studiano in città o nei Comuni vicini (Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa) o quelli residenti in queste zone limitrofe che lavorano o studiano all’interno del territorio comunale di Firenze. Si potrà aderire con bici tradizionali o elettriche a pedalata assistita, per le quali sono in arrivo incentivi da parte del Comune a partire dal mese di giugno.