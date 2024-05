Eventi da non perdere a Firenze nel weekend (4-5 maggio 2024)

- Pubblicità -

Inauguriamo questo nuovo mese svelando i migliori eventi di sabato 4 e domenica 5 maggio 2024 a Firenze e nei suoi dintorni: dalla Guarda Firenze, la nota corsa-passeggiata di 10 o 3 km, fino al Visarno Market e alla Notte blu alla Limonaia di Villa Strozzi. E ancora musei gratis per tutti e tanti mercatini. Ci lasciano alle spalle così i ponti del 25 aprile e del 1 maggio facendo spazio a iniziative primaverili in ogni angolo della città.

Guarda Firenze 2024, una corsa-passeggiata

Domenica 5 maggio torna la Guarda Firenze, corsa-passeggiata per godere delle bellezze di Firenze. Un’iniziativa che unisce attività sportiva, storia e sano divertimento. L’iniziativa propone due percorsi alternativi: uno di 10 km e uno di 3 km (Mini Guarda Firenze) e la partenza è fissata in entrambi i casi da piazza San Giovanni (Duomo) alle ore 09:30. Per tutte le informazioni e i costi d’iscrizione è possibile consultare il sito ufficiale della Guarda Firenze.

- Pubblicità -

Musei gratis il 5 maggio a Firenze

Gallerie degli Uffizi, Palazzo Pitti, Bargello e chi più ne ha più ne metta: come ogni prima domenica del mese, anche il 5 maggio i musei statali di Firenze saranno gratis per tutti. Chi avesse voglia di raggiungere Villa Bardini, luogo che offre un panorama unico sulla città, avrà persino la fortuna di ammirare il pergolato con la fioritura del glicine. Chi è residente in città e provincia avrà invece un’opportunità in più perché, grazie alla Domenica metropolitana, entrerà gratuitamente nei musei civici e potrà partecipare a visite guidate e attività per famiglie. Per vedere l’elenco completo delle istituzioni coinvolte e i relativi orari di apertura è possibile leggere il nostro articolo sui musei gratis Firenze.

- Pubblicità -

Eventi del weekend a Firenze (sabato 4 e domenica 5 maggio 2024): Visarno Market

All’Ippodromo del Visarno nel piazzale delle Cascine a Firenze torna sabato 4 e domenica 5 maggio 2024, dalle ore 10:00 alle 19:00, il Visarno Market nella sua versione primaverile. Qui si troveranno espositori vintage, handmade, modernariato, illustrazioni, vinili e design oltre a laboratori, dj-set, food&beverage. L’ingresso è a pagamento: 3 euro. Ulteriori informazioni per partecipare: [email protected].

Mercatini e svuota cantine a Firenze: gli eventi del 4 e 5 maggio

Tra gli eventi a Firenze di sabato 4 e domenica 5 maggio 2024 saranno protagonisti anche tanti mercatini. Sono 24 le botteghe artigiane che CNA Firenze Metropolitana porterà sabato 4 maggio in piazza dei Ciompi per il tradizionale appuntamento con Artefacendo (orario continuato dalle 10 alle 20). Sempre sabato, Creative Factory Market sarà allestito negli ambienti di Angel Roofbar & Dining, sul rooftop dell’Hotel Calimala (dalle ore 12:00 alle 20:00) con pezzi unici realizzati da artigiani e designer del territorio toscano. In piazza Fra’ Girolamo Savonarola ci sarà invece Savonarola Antiquaria (domenica 5, dalle 08:00 alle 20:00). Gli appassionati potranno trovare qui pregiati articoli da collezione, oggettistica, libri, mobili e tante altre curiosità.

- Pubblicità -

Al Teatro Cantiere Carrara, nell’area del parcheggio dell’ex Tuscany Hall in via Fabrizio de Andrè, ci sarà invece Collezionare a Firenze, mercato mensile di collezionismo, piccolo antiquariato, modernariato, vintage, curiosità cartacee e artigianato creativo (sabato 4 e domenica 5, dalle 10:00 alle 19:00). Il Mercatino del Progetto Itaca sarà allestito invece nelle sale delle Ex Leopoldine (in piazza Torquato Tasso, n.7), da venerdì 3 a domenica 5 maggio (ore 10:00-19:00) per sostenere le attività di prevenzione e sensibilizzazione sulla malattia mentale nelle scuole superiori fiorentine. Per l’occasione, saranno esposti capi vintage d’eccezione oltre a vari accessori per la casa ed elettrodomestici nuovi.

Parte poi la stagione degli svuota cantine nei quartieri di Firenze: domenica, tra piazza dell’Isolotto, viale dei Bambini, piazza dei Tigli da mattina a sera si svolge il mercatino di oggetti usati con i banchi dei residenti del Q4.

Eventi del weekend a Firenze: la “Notte blu” alla Limonaia di Villa Strozzi (sabato 4 maggio)

In occasione della Festa dell’Europa, tra gli eventi del weekend a Firenze, c’è anche la Notte blu alla Limonaia di Villa Strozzi in via Pisana, n.77, durante la serata di di sabato 4 maggio 2024. Il tema della quindicesima edizione è quello della transizione digitale, con un focus su come l’intelligenza artificiale stia influenzando il settore della creatività. Dalle ore 18:30, ne parleranno creativi, giuristi, docenti, esperti di intelligenza artificiale e filosofi. Tra le tante iniziative in programma, ricordiamo per esempio il talk “To infinity and beyond – L’impatto dell’intelligenza artificiale sul settore creativo”, che vedrà l’intervento di Lorenzo Ceccotti, noto anche con lo pseudonimo di LRNZ, visual artist e designer attivo in numerosi campi della creatività visiva. La serata si concluderà, a partire dalle 22:30, con “Lo Stato Social DJ Set“.

Montabbano sono! al Teatro San Leone

Per passare una serata piacevole vi segnaliamo che sabato 4 maggio, alle ore 21:00, si terrà lo spettacolo “Montabbano sono!” presso il Teatro San Leone in via Beata Angela da Foligno, n.7 (zone Due Strade). Si chiuderà così la stagione teatrale, motivo per cui a fine serata verrà offerto un brindisi a tutti. La commedia, tratta dall’omonimo racconto di Alessandro Robecchi, è contenuta nell’antologia: “Piovono pietre – cronache marziane da un paese assurdo”.

Lo spettacolo, ambientato in un futuro improbabile ma in verità molto vicino ai nostri tempi, riflette con un sorriso intelligente su quanto la televisione di basso livello, la pubblicità martellante, il cinema spazzatura, il giornalismo becero e ignorante e il linguaggio povero dei social siano diventati mainstream e modelli da seguire. Un nuovo mondo dove coloro che non riescono a adeguarsi, vuoi per motivi anagrafici oppure culturali, sono ghettizzati e marchiati come snob obsoleti ed elitari. Per prenotazioni scrivere alla e-mail [email protected] oppure al numero Whatsapp 376.1123651. Costo del biglietto: 12 euro (ridotto 10, under 14 e over 65).

Eventi nei dintorni Firenze: Wine-Weekend a Scandicci

Tra gli eventi del weekend nei dintorni Firenze, da sabato 4 a domenica 5 (dalle 11:00 alle 19:30) e lunedì 6 maggio 2024 (dalle 10:00 alle 16:00), ci sarà anche il WineWeekend nel parco dell’Acciaiolo a Scandicci. A questa nuova edizione parteciperanno oltre 60 aziende vitivinicole e provenienti da tutta Italia con oltre 350 etichette. In caso di maltempo la manifestazione si terrà nell’auditorium del Centro Rogers in piazza della Resistenza. Il biglietto di ingresso comprende la consumazione illimitata di tutti i vini: se acquistato online costa 21 euro, mentre in loco 25 euro.

Sabato del Decoro a Ponte a Ema

Sabato 4, dalle ore 10:00 a 12:30, gli Angeli e Custodi del Bello danno nuovamente appuntamento con i Sabato del Decoro, questa volta a Ponte a Ema. L’iniziativa prevede interventi mirati alla micro pulizia dei luoghi oggetto di intervento, creando veri e propri momenti di aggregazione della cittadinanza e di riflessione. Questa volta il punto di ritrovo è fissato nei giardini di via Gauldrada e in via Sur Plautilla per rimuovere delle scritte vandaliche. L’iniziativa è svolta in collaborazione con Circolo l’Unione di Ponte a Ema, circolo Acli e Associazione Amici del Museo del Ciclismo.

Fiera di Maggio a Dicomano

Dicomano presenta invece la sua Fiera di Maggio, storico evento della cittadina. Da venerdì 3 a domenica 5 maggio 2024, piazza della Repubblica ospiterà cibo e vino, via Dante Alighieri l’artigianato, piazza Buonamici bambini con tanti laboratori, spettacoli ed attività ludiche, il parco dell’Albereta l’area expo con bovini, ovini, animali da cortile, e così via. E ancora musica per tutti i gusti con l’apertura della fiera affidata a Sauro dj (venerdì 3, ore 19:00) o la partecipazione straordinaria degli “American Breakfast”.

Palazzuolo Botanico

Nella giornata di domenica 5 maggio, c’è un evento da non perdere anche a Palazzuolo sul Senio. Un appuntamento in grado di celebrare la bellezza della primavera, ma anche la creatività, l’artigianato e le delizie della gastronomia locale nel pittoresco borgo dell’appennino tosco-romagnolo. L’iniziativa, dal nome Palazzuolo Botanico, prevede un mercato dei fiori con un concorso per fioristi, musica, spettacoli e ancora artigianato, laboratori creativi e giochi. Inoltre, sarà allestito anche un bistrot botanico con aperitivi aromatici, stuzzichini stuzzicanti e la merenda golosa in un giardino segreto; per i buongustai, ci sarà poi uno stand gastronomico che offrirà una varietà di delizie culinarie locali.