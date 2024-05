Candidati Pd a Firenze per le elezioni comunali 2024

- Pubblicità -

Si iniziano a delineare le liste in vista delle prossime amministrative. Il Pd ha annunciato quali saranno i nomi dei candidati dem schierati per le elezioni 2024 del Consiglio Comunale di Firenze e anche quelli della lista civica a sostegno di Sara Funaro. La presentazione ufficiale delle liste è prevista entro l’11 maggio e presto anche gli altri schieramenti scioglieranno la riserva su chi correrà per la carica di consigliere. Al centro dei giochi ci sono proprio le liste civiche, per drenare voti di chi è meno legato al partito. Nell’elenco figurano persone che arrivano dalla società civile fiorentina, imprenditori, sportivi, studenti, cittadini impegnati nel sociale e nell’istruzione.

I candidati della lista civica “Sara Funaro sindaca”

Per quanto riguarda la lista civica che in parallelo al Pd sosterrà Sara Funaro per le prossime elezioni amministrative a Firenze figurano 36 candidati, di cui 3 capilista: Alessia Coppola Neri, karateka 32enne; Paola Grifoni, classe 1952 ed ex Soprintendente ai beni architettonici, ambientali e paesaggistici a Firenze e Bologna; Marzio Mori, 53enne impegnato nel sociale con la Caritas fiorentina.

Questi i nomi di tutti i candidati della lista civica per Sara Funaro per le elezioni comunali 2024:

Alessia Coppola Neri (capolista)

Paola Grifoni (capolista)

Marzio Mori (capolista)

Carmela Annibale

Barbara Campanaro

Cristina Casamassimi

Silvia Ceccarelli

Anna Maria (Claudia) Cipolla

Rossella Cosco

Carlotta (Totta) Filardi

Carlotta Gremigni

Maria Letizia Magnelli

Francesca Manetti

Michela Monaco

Cynthia Nayef Nehmeh

Marie-Claire Ntibarikure

Virginia Rodriguez

Bruna Ellen Santos Oliveira

Timy Tadesse

Mattia Alfano

Emanuele Amodei

Alberto Andreini

Paolo Crescioli

Gian Paolo Dei

Bartolomeo Gatteschi

Samuele Lastrucci

Carmine Marra

Corrado Mirannalti

Alessio Nastruzzi

Marco Predieri

Luca Santarelli

Eugenio Scola

Marco Semplici

Vincenzo Todaro

Leonardo Tronconi

Riccardo Zanardo

Elezioni comunali 2024: i candidati consiglieri del Pd a Firenze

Intanto il Pd di Firenze ha approvato all’unanimità la lista con i candidati per il Consiglio comunale, con due donne alla guida: Irene Micali, giovane ricercatrice universitaria e Rossella Teodori, sindacalista che lavora nelle mense scolastiche. Accanto ai consiglieri uscenti, ci sono nuove candidature, per lo più giovani che arrivano dai Consigli di Quartiere. Tra i tanti nomi anche quello di Elisa Meloni in rappresentanza del movimento politico europeista Volt.

Ecco i nomi dei candidati Pd per il Consiglio comunale di Firenze:

Micali Irene (capolista)

Teodori Rossella (capolista)

Albanese Benedetta

Amato Edoardo

Barbieri Beatrice

Armentano Nicola

Bertieri Sofia

Balli Cristiano

Biti Caterina

Burgassi Marco

Bonanni Patrizia

Cicculli Francesco

Calì Francesca

Conti Enrico

Callupe Lina

Coppolaro Tommaso

Collesei Stefania

Ciulli Andrea

D’Ambrisi Angelo

Corrado Amanda

Fabiani Valerio

Fratini Massimo

Gomez Monica Patino

Giorgetti Fabio

Innocenti Alessandra

Guccione Cosimo

Meloni Elisa

Milani Luca

Perini Letizia

Nutini Franco

Scaglione Angela

Pampaloni Renzo

Sparavigna Laura

Ricci Enrico

Struga Giuliano

Vicini Jacopo

I candidati Pd come presidente di Quartiere

Accanto ai nomi per le elezioni comunali, il Partito Democratico ha stabilito anche quali saranno i candidati per la guida dei 5 Quartieri cittadini. Per tre circoscrizioni vengono riproposti i presidenti uscenti: per il Quartiere 2 Michele Pierguidi (che si candida così al terzo mandato); per il Q3 Serena Perini (in corsa per il secondo mandato) e per il Quartiere 4 Mirko Dormentoni (anche lui punta al tris). Nel Quartiere 1, rimasto senza presidente dopo il passaggio di Maurizio Sguaci a Forza Italia per poi rientrare in Italia Viva, il Pd candida Mirco Ruffili, consigliere comunale uscente. Nel Quartiere 5 il candidato presidente del Partito Democratico è Filippo Ferraro, il più giovane della cinquina, classe 1992, noto per le sue battaglie per la tramvia.