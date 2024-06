- Pubblicità -

Pd primo partito, dietro ci sono Fratelli dItalia e il Movimento 5 Stelle. È questo l’esito del voto nella nostra regione: i risultati delle elezioni europee 2024 in Toscana si differenziano dalla media nazionale, confermando questo territorio come roccaforte rossa, anche se non è facile rispondere alla domanda “chi ha vinto?”. I Dem vedono scendere i consensi rispetto alla scorsa tornata europea, ma se guardiamo le ultime elezioni politiche le preferenze aumentano. Il partito guidato da Giorgia Meloni registra un’impennata di voti rispetto a 5 anni fa, ma perde un po’ di terreno rispetto alle politiche. In calo la Lega e il Movimento 5 Stelle. Analizziamo nel dettaglio i risultati delle elezioni europee 2024 in Toscana (che fa parte della Circoscrizione Centro insieme a Lazio, Umbria e Marche).

Affluenza alle urne in Toscana

In Toscana, l’affluenza definitiva alle urne per le elezioni europee 2024 è stata del 59,07% nelle 3.926 sezioni, in calo rispetto alla scorsa tornata. Cinque anni fa votò il 65,75% degli aventi diritto. Andando a guardare i dati territoriali, la provincia toscana in cui si è votato di più è stata quella di Firenze con il 65,07% (ma in calo di quasi 5 punti percentuali rispetto al 2019). Seguono Prato (64,12%) e Siena (64,09%). La zona dove si è votato di meno è stata quella di Massa Carrara, con il 46,86%. La media nazionale è del 56,09%.

I risultati delle elezioni europee 2024 in Toscana: chi ha vinto?

A scrutinio concluso, il partito più votato nelle 3.926 sezioni della Toscana per le elezioni europee 2024 è stato il Pd con il 31,90% e 527.729 preferenze (contro il 33,31% di cinque anni fa e il 26,4% delle ultime elezioni del Senato). Al secondo posto in regione c’è Fratelli d’Italia che si attesta al 27,44% con 453.928 voti (alle scorse europee si fermò al 4,93%, mentre alla Camera nel 2022 ha raggiunto il 26% dei consensi).

La terza forza politica della Toscana, anche se le europee ridimensionano gli ultimi risultati elettorali, è il Movimento 5 Stelle, oggi all’8,22% con 135.927 voti. Nel 2019 ottenne il 12,68%, mentre nelle scorse politiche al Senato arrivò all’11,3%. In quarta posizione Alleanza Verdi e Sinistra con il 7,55% (in aumento rispetto alle ultime politiche per cui ottenne il 4,9%).

I dati definitivi delle elezioni europee 2024 in Toscana

Ecco qui i risultati delle elezioni europee, che vanno uniti a quelli del resto della circoscrizione del Centro Italia. Entrano nell’Europarlamento le formazioni che a livello nazionale superano la soglia di sbarramento del 4%.

PARTITO DEMOCRATICO 527.729 voti 31,90%

527.729 voti 31,90% FRATELLI D’ITALIA 453.928 voti 27,44%

453.928 voti 27,44% MOVIMENTO 5 STELLE 135.927 voti 8,22%

135.927 voti 8,22% ALLEANZA VERDI E SINISTRA 124.902 voti 7,55%

124.902 voti 7,55% FORZA ITALIA – NOI MODERATI – PPE 103.842 voti 6,28%

103.842 voti 6,28% LEGA SALVINI PREMIER 102.750 voti 6,21%

102.750 voti 6,21% STATI UNITI D’EUROPA 79.347 voti 4,80%

79.347 voti 4,80% PACE TERRA DIGNITÀ 49.596 voti 3,00%

49.596 voti 3,00% AZIONE – SIAMO EUROPEI 46.406 voti 2,80%

46.406 voti 2,80% DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE 14.056 voti 0,85%

14.056 voti 0,85% LIBERTÀ 9.484 voti 0,57%

9.484 voti 0,57% ALTERNATIVA POPOLARE 6.463 voti 0,39%

I candidati più votati alle europee in Toscana e nella circoscrizione Centro Italia

Quando mancano all’appello ancora alcune sezioni, in Toscana la campionessa di preferenze è la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni con 126.493 voti, segue il sindaco uscente di Firenze Dario Nardella, il candidato del Pd più votato in regione con 60.833 consensi, più della segretaria dem Elly Schlein (50.865) e dell’attuale presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo (22.369 preferenze). Il generale Roberto Vannacci, in corsa per la Lega, in Toscana ha ottenuto 37.340, superando l’europarlamentare uscente Susanna Ceccardi (17.745). In 30.007 hanno tracciato sulla scheda il nome di Matteo Renzi, che correva per la formazione Stati Uniti d’Europa. Antonio Tajani di Forza Italia raccoglie in Toscana 15.890 preferenze.

Se si guardano nel complesso i risultati delle elezioni europee nella circoscrizione Centro Italia (Toscana, Lazio, Umbria e Marche) in cui si eleggono 15 eurodeputati, la più votata è Giorgia Meloni (oltre 457mila preferenze), seguita da Elly Schlein (oltre 121mila voti). Al terzo posto Dario Nardella con più di 99mila voti, al quarto Roberto Vannacci (oltre 95mila). Il dettaglio è disponibile sul sito del Ministero dell’Interno.