Ritardi dei treni anche a Firenze per il guasto a Roma Termini

Una nuova giornata di passione per chi si sposta a bordo dei treni, con forti ritardi anche alla stazione di Firenze Santa Maria Novella per il guasto che sta paralizzando Roma Termini e Roma Tiburtina dalle prime ore del mattino di oggi, 2 ottobre. Nonostante siano in corso gli interventi dei tecnici nello snodo della Capitale, le conseguenze dello stop si stanno facendo sentire in tutta Italia con rallentamenti che nei casi peggiori superano le 3 ore.

Ritardi e cancellazioni dei treni alla stazione di Firenze Santa Maria Novella

Per quanto riguarda i treni in transito a Firenze Santa Maria Novella fino a questo momento sono stati cancellati 27 collegamenti delle Frecce di Trenitalia e 9 di Italo, in programma anche nel pomeriggio, mentre atri 36 convogli dell’alta velocità hanno accumulato ritardi che superano i 160 minuti. Alle ore 13, dal tabellone di SMN resultano rallentamenti tra gli 80 e i 220 minuti che riguardano in particolare l’Alta Velocità e gli Intercity.

Qualche ripercussione si registra anche sulla circolazione ferroviaria toscana, in particolare i treni regionali da e per Arezzo, Chiusi e Roma potranno subire ritardi fino a 60 minuti, variazioni o cancellazioni, ha comunicato Trenitalia. Dopo i disservizi degli scorsi mesi, anche oggi l’Italia si è svegliata spezzata in due. Gli aggiornamenti sono pubblicati sul sito di Trenitalia.

Cos’è successo tra Roma Termini e Roma Tiburtina

I ritardi e le numerose cancellazioni dei treni anche a Firenze sono stati causati da una “disconnessione degli impianti” tra le stazioni di Roma Termini e Roma Tiburtina, ha spiegato Rete Ferroviaria Italiana. Si tratta degli impianti che regolano la circolazione sui binari. L’amministratore delegato di Rfi, Gianpiero Strisciuglio, durante una conferenza stampa ha smentito l’ipotesi secondo cui il blocco sarebbe stato causato da un attacco hacker.