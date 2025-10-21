Ruota panoramica di Firenze: dove sarà per la stagione 2025-2026

- Pubblicità -

Dopo 2 anni alle Cascine, si torna alle origini: la ruota panoramica di Firenze tra l’inverno 2025 e la primavera 2026 sarà allestita alla Fortezza da Basso. A ospitare la Florence Eye stavolta non saranno i giardini intorno alla fontana, interessati dai lavori per il sottoattraversamento dell’alta velocità, ma un’altra porzione dell’area verde.

Gli uffici del Comune di Firenze hanno chiesto all’operatore privato selezionato l’anno scorso per allestire la ruota panoramica durante tre inverni, di redigere il progetto per questa nuova area. Il piano del raggruppamento temporaneo di imprese con a capo l’azienda The Wheel sarà poi sottoposto alla Soprintendenza per il via libera. Ancora non è chiaro se la grande giostra sarà accompagnata, come nelle scorse edizioni, dalla pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Ruota panoramica di Firenze 2025-2026: fino a quando potrà essere attiva

La ruota panoramica di Firenze, alta 55 metri e con 42 cabine, potrà restare in attività dal periodo delle feste natalizie 2025 fino ad aprile 2026, un periodo che comunque potrà essere prorogato fino a giugno. Nel 2021 ha debuttato proprio nei giardini della Fortezza da Basso, per tornarci un anno dopo.

Poi per due stagioni si è trasferita alle Cascine, in piazzale Vittorio Veneto, che ha lasciato lo scorso giugno per far posto ai lavori di riqualificazione (non ancora partiti). Intanto proprio in quell’area è stata spostata la zona di sosta dei bus turistici che sostituisce quelle di lungarno Pecori Giraldi, ora interessata dai lavori della tramvia.

Una nuova vita per i giardini della Fortezza

“Quello della ruota panoramica alla Fortezza – ha commentato l’assessore allo Sviluppo economico e al Turismo Jacopo Vicini – è un ritorno atteso dopo due anni con risultati importanti in piazzale Vittorio Veneto, luogo che ha assunto nuove importante funzioni e una rinnovata centralità e dove sapevamo già che queste attività non sarebbero potute rimanere. Quel che è certo adesso è che dal periodo di Natale fino alla prossima primavera la ruota e le attività collaterali saranno alla Fortezza, e che daranno magia e nuova vita ad un luogo a cui la città vuole particolarmente bene”.