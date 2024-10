Ruota panoramica a Firenze 2024-2025: alle Cascine per 4 mesi

- Pubblicità -

Anche quest’anno una ruota panoramica tornerà a illuminare il panorama di Firenze, sempre nel parco delle Cascine, a cavallo tra le feste di Natale 2024 e la primavera 2025. Il calendario sarà però più corto rispetto alla passata stagione. Il Comune di Firenze ha pubblicato l’avviso per selezionare il progetto che creerà un villaggio del divertimento in piazza Vittorio Veneto, con una grande giostra che dovrà avere un’altezza superiore ai 50 metri come successo finora con la Florence Eye.

Le date 2024-2025 per la ruota panoramica di Firenze: fino a quando?

Nell’avviso del Comune di Firenze vengono delineate anche le date in cui potrà essere installata la ruota panoramica: dal 1° dicembre 2024 al 31 marzo 2025. Viene ridotto quindi il periodo di attività della giostra, rispetto alla sperimentazione dell’anno scorso, quando fu possibile fare un giro sulla Florence Eye fino al 10 giugno. L’attrazione potrà essere corredata da iniziative culturali e di intrattenimento con possibili attività commerciali, che però non dovranno risultare prevalenti rispetto alle proposte contenute nel progetto, in aree finalizzate ad attività collaterali tematiche prevalentemente dedicate a famiglie e bambini.

“Il progetto dovrà necessariamente prevedere l’installazione di una ruota panoramica di altezza superiore ai 50 metri – si legge nell’avviso pubblico – al fine di assicurare la complessiva visuale della città, avente caratteristiche che la rendano armonica con il contesto di un Parco monumentale”. Le realtà private che vorranno proporre il loro progetto avranno tempo fino alle ore 12 di mercoledì 6 novembre 2024.

La ruota in piazza Vittorio Veneto… e poi?

Dopo essere stata ospitata nei giardini della Fortezza da Basso e poi traslocata l’anno scorso in piazza Vittorio Veneto a causa dei lavori della Tav, la ruota panoramica potrà restare alle Cascine solo fino alla primavera 2025. Poi dovrà salutare anche piazza Vittorio Veneto.”Nei prossimi anni ciò non sarà più possibile, per consentire la realizzazione dell’intervento programmato per la riqualificazione della piazza”, ha spiegato Palazzo Vecchio in una nota. Scatta quindi il toto-ruota per i prossimi anni: i fiorentini, stavolta, dove vorranno vederla?