Ruota panoramica Firenze: a Natale sarà alla Fortezza (con pista di ghiaccio)

Alla fine del 2021 Firenze avrà la sua ruota panoramica: non sarà al piazzale Michelangelo, come ipotizzato in un primo momento, né nel parco delle Cascine, ma alla Fortezza da Basso con un villaggio di Natale dotato di pista di pattinaggio sul ghiaccio e spazi per iniziative dedicate ai bambini. La novità è stata annunciata dallo stesso Comune, dopo il via libera della giunta alla delibera proposta dall’assessore al commercio e alle attività produttive Federico Gianassi.

Natale 2021: ruota panoramica e pista di pattinaggio sul ghiaccio alla Fortezza da Basso di Firenze

Il Comune di Firenze selezionerà con un bando pubblico le eventuali società interessate a portare una ruota panoramica e una pista di pattinaggio sul ghiaccio nei giardini della Fortezza da Basso, a loro spese. Già due anni fa, intorno al Lago dei Cigni, fu allestito un anello ghiacciato che riscosse un discreto successo.

Adesso Palazzo Vecchio rilancia anche con la possibilità di installare la grande giostra, alta dai 30 ai 55 metri, una sorta di “Florence eye” da cui godere di una vista unica sulla città. In questo villaggio delle feste, che potrà essere aperto dal 1° dicembre 2021 fino al 15 gennaio 2022, arriverà inoltre un grande albero di Natale e dovrà ospitare, secondo quanto richiesto dal bando, attività per bambini e famiglie. Le date esatte saranno decise solo dopo il disco verde al progetto.

Niente giostra al piazzale Michelangelo o alle Cascine

Nei mesi scorsi il Comune aveva vagliato l’ipotesi di installare la ruota panoramica al piazzale Michelangelo, con intorno un mercatino natalizio, o nel parco delle Cascine, generando qualche polemica. La nuova location è stata individuata grazie a un tavolo tecnico con la Soprintendenza, che dovrà comunque valutare il progetto per autorizzare l’installazione della ruota panoramica in piazza Oriana Fallaci (ossia nei giardini della Fortezza da Basso). Si attende adesso la pubblicazione dell’avviso in rete civica.