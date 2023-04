Saldi estivi 2023 in Toscana, data posticipata: quando iniziano

- Pubblicità -

La Regione Toscana ha deciso quando iniziano i saldi estivi 2023, fissando la data. C’è però una novità rispetto agli anni passati perché il via ai ribassi di fine stagione non sarà previsto nel primo weekend di luglio, come di consueto, ma qualche giorno dopo. Questo per venire incontro alle richieste dei negozianti. Data di inizio posticipata quindi per i saldi estivi toscani.

La data di inizio dei saldi estivi 2023 in Toscana

La giunta regionale ha approvato una delibera presentata dall’assessore all’Economia Leonardo Marras. Da Firenze a Grosseto, da Lucca a Pisa, l’inizio dei saldi estivi in Toscana è fissato per giovedì 6 luglio 2023. Secondo gli accordi presi con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome la partenza degli sconti sarebbe dovuta essere il primo sabato del mese di luglio.

Quest’anno si è però pensato di fare un’eccezione, viste le richieste delle associazioni nazionali di categoria dei commercianti. Il via ai ribassi il 1° luglio sarebbe arrivato troppo in anticipo. Per questo motivo la Commissione sviluppo economico è venuta incontro alle richieste dei commercianti.

Quanto durano gli sconti

I saldi estivi 2023 in Toscana dureranno 60 giorni, quindi fino al 4 settembre, quando ci sarà lo “sbaracco” per vendere gli ultimi capi rimasti a sconto. Come consueto però, dopo le prime settimane di promozioni, i capi con il “cartellino tagliato” lasceranno progressivamente spazio alle nuove collezioni.

Secondo le associazioni di categoria, gli ultimi saldi invernali dopo una partenza sprint non ha visto decollare gli acquisti di capi. L’andamento è stato positivo, ma non ha brillato dopo i crolli durante gli anni della pandemia.