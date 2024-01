“Sassi turchini”, documentario su una casa-vacanza inclusiva

Si chiama “Sassi turchini” ed è una casa-vacanze a Porto Azzurro, sull’Isola d’Elba, dove ragazze e ragazzi di tutte le età si prendono cura di persone disabili e delle loro fragilità. La struttura, che ogni estate da oltre dieci anni accoglie centinaia di persone con disabilità e giovani volontari dell’area fiorentina, della Toscana e di molte altre regioni italiane, è protagonista di un documentario per raccontare a tutti i volti, la quotidianità e le voci di questo progetto nato a Bagno a Ripoli (Firenze).

Il progetto dei “Sassi turchini”

Questa esperienza comunitaria ha preso il via nel 2011 grazie all’APS Gruppo Elba di Bagno a Ripoli, associazione fondata alla fine degli anni ‘70 da don Andrea Faberi, per dare anche ai più fragili la possibilità di trascorrere due settimane all’anno al mare. Una sfida ai pregiudizi grazie a una struttura ricettiva innovativa e interamente dedicata al turismo sociale e accessibile. “Di sicuro un’esperienza di crescita per tutti, che rende le nostre ragazze e ragazzi più adulti e consapevoli. Un’esperienza che lascia il segno e aiuta a dare il giusto valore a ciò che la vita riserva”, ha commentato il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini.

Il documentario