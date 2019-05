A Scandicci per le elezioni comunali 2019, Sandro Fallani va verso il secondo mandato di sindaco. Secondo i dati che stanno arrivando dalle urne, la cittadina alle porte di Firenze, tradizionalmente roccaforte rossa, ha confermato il candidato del centro sinistra.

I risultati delle comunali scandiccesi

Fallani, sostenuto dal Partito Democratico e da 3 liste civiche, sta sfiorando il 60% dei voti, evitando quindi il ballottaggio. Stando ai dati resi noti dal Comun scandiccese, quando le schede scrutinate sono circa il 48% (13mila su 28mila), il primo cittadino uscente conquista quasi il 59%. Il candidato di Lega e Fratelli d’Italia Leonardo Battistini è intorno al 26%, mentre Bruno Francesco Tallarico del Movimento 5 Stelle si attesta all’8% circa.

Seguono Chiara De Lucia, per la lista civica “Aria che mancava” (3% circa), Enzo Bellocci del PCI (2,5%) e Matteo Daddi di Casapound all’1%.

Scandicci, l’affluenza per le elezioni 2019

Per eleggere sindaco e Consiglio comunale l’affluenza a Scandicci è stata alta: ha superato il 70% degli aventi diritto, con più di 28mila persone che sono andate alle urne.

Per quanto riguarda Firenze invece i primi dati danno in testa il sindaco uscente Dario Nardella: segui lo spoglio in diretta per le comunali fiorentine nel nostro speciale.