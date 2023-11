Sciopero generale il 17 novembre in Toscana: a rischio i trasporti pubblici

- Pubblicità -

Treni a rischio a livello nazionale, disagi per chi si muove in autobus e con la tramvia di Firenze, 24 ore di stop per gli arei: lo sciopero generale di venerdì 17 novembre 2023 avrà ripercussioni anche sui trasporti pubblici in Toscana. La mobilitazione è stata indetta da Cgil e Uil, per protestare contro la legge di bilancio del governo Meloni. Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini ha però minacciato la precettazione, mentre la Commissione di Garanzia sugli scioperi ha chiesto di escludere il trasporto aereo e di rimodulare le fasce orarie di quello dei mezzi pubblici locali.

Sciopero generale del 17 novembre: manifestazione regionale a Firenze, il percorso

In particolare Cgil e Uil hanno indetto 8 ore di sciopero o un intero turno di astensione per tutti i lavoratori privati delle regioni del Centro-Nord, compresa la Toscana, e nella stessa giornata le categorie del trasporto pubblico (autobus, treni, tram) e di tutto il pubblico impiego sciopereranno a livello nazionale. A Firenze, venerdì mattina, è prevista la manifestazione regionale, con concentramento alle ore 9 in piazza Santissima Annunziata. Il percorso del corteo interesserà via XXVII Aprile, via degli Arazzieri, Via Cavour, Via della Dogana, Via G. La Pira, via Micheli e via Capponi.

Sciopero nazionale dei treni il 17 novembre: gli orari in Toscana

Lo sciopero dei treni scatterà dalla mezzanotte di venerdì 17 novembre e proseguirà fino alle 21: anche in Toscana i treni nazionali, alta velocità (Frecce Rosse e Italo) e i regionali di Trenitalia potranno subire ritardi o variazioni. Saranno garantiti i servizi essenziali, ossia i convogli previsti dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Sul sito di Trenitalia si trova la lista dei treni regionali garantiti in caso di sciopero e l’elenco di quelli nazionali. Per informazioni è possibile rivolgersi agli sportelli di assistenza e al call center di Trenitalia al numero 800 89 20 21. Anche Italo ha pubblicato un pdf con i treni garantiti, mentre l’assistenza risponde al numero 892020 (a pagamento).

Per quanto riguarda gli aerei, lo sciopero riguarderà anche il personale di Toscana Aeroporti a Firenze e Pisa. La società ha fatto sapere che potranno verificarsi modifiche alla normale attività operativa. Saranno assicurati tutti i voli di Stato, umanitari e di emergenza, nonché il trasporto di medicinali, merci deperibili, animali vivi e generi qualificati come di prima necessità per il rifornimento delle popolazioni e la continuità delle attività produttive.

Gli orari dello sciopero degli autobus in Toscana e della tramvia a Firenze

Lo sciopero nazionale dei mezzi pubblici di venerdì 17 novembre interessa quindi anche la tramvia di Firenze e il trasporto locale su gomma, che in Toscana è affidato alla guida di un unico gestore. In particolare il servizio delle linee 1 e 2 della tramvia fiorentina sarà garantito dalle 6.30 alle 9.30 e poi in serata dalle 17 alle 20.

Leggermente diverse le fasce di garanzia per gli autobus, in tutta la Toscana: i mezzi viaggeranno il 17 novembre dalle 4.15 alle 8.14 e dalle 12.30 alle 14.29. In entrambi i casi la regolarità del servizio, fuori dalle fasce garantite, dipenderà dall’adesione dei lavoratori: all’ultimo sciopero che ha riguardato Cgil e Uil aderirono il 34% dei lavoratori per gli autobus e il 38% per la tramvia.

Le motivazioni della protesta

Lo sciopero è stato indetto da Cgil e Uil per cambiare la proposta di legge di Bilancio e le politiche economiche e sociali fino ad ora messe in campo dal governo. Tra le richieste l’aumento degli stipendi, l’incremento dei fondi per il servizio sanitario nazionale, lo stop ai tagli che riguardano scuola pubblica, politiche sociali e disabilità e una riforma previdenziale più equa.