Sciopero a Firenze il 25 febbraio 2022: orari per autobus, tramvia e treni

Sciopero a Firenze venerdì 25 febbraio 2022, che coinvolgerà autobus, tramvia e treni regionali, con possibili disagi per i cittadini che si muovono con i mezzi pubblici. Nel corso della giornata sono previsti 3 diverse mobilitazioni: una nazionale di 24 ore indetta da FILT CGIL, FIT CISL, UIL TRASPORTI, FAISA CISAL, UGL FNA, COBAS Lavoro Privato e CUB Trasporti; una seconda, sempre nazionale, di 4 ore proclamata da FAST Slm CONFSAL e infine uno sciopero aziendale di 24 ore per Autolinee Toscane annunciato da FAST Slm CONFSAL.

Gli scioperi della giornata del 25 febbraio sono stati indetti per chiedere il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità Tpl) e per il miglioramento delle condizioni lavorative.

Sciopero 25 febbraio 2022, gli orari degli autobus a Firenze

Nella città di Firenze, lo sciopero del 25 febbraio potrà causare ritardi o cancellazioni delle corse dei bus, tranne per due fasce orarie in cui i servizi saranno garantiti da Autolinee Toscane (ex Ataf), ecco gli orari:

Prato e Firenze urbano fascia di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15.

Firenze extraurbano (Ex Busitalia) dalle 4.15 alle 8.15 e dalle 12.30 alle 14.30.

Firenze extraurbano (Ex Cap) dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15.

Per gli altri comuni della Toscana, interessati dallo sciopero, gli orari in cui il servizio è garantito sono:

Grosseto, Piombino, Arezzo e Siena dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 15.30.

Pistoia (Ex Copit) dalle 6.30 alle 8.45 e dalle 12.45 alle 16.30.

Pistoia (Ex TT) dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12 alle 15.

Livorno dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 12 alle 15.

Pisa dalle 6.30 alle 8.59 e dalle 17 alle 19.59.

Lucca dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12 alle 15.

Massa-Carrara dalle 6 alle 9 e dalle 17 alle 20.

Fuori da queste fasce di garanzia la regolarità del servizio durante la giornata del 25 febbraio dipenderà dal grado di adesione allo sciopero. Per maggiori informazioni visitare il sito di Autolinee Toscane.

Sciopero 25 febbraio, gli orari della tramvia a Firenze

A Firenze il servizio della tramvia potrebbe subire delle riduzioni a causa dello sciopero nazionale di 24 ore, indetto per la giornata del 25 febbraio.

Il servizio della tramvia è garantito nei seguenti orari: dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17.00 alle 20.00.

Treni regionali

Previsti disservizi anche per i treni regionali di Trenitalia, a Firenze e in Toscana, sempre a seguito dello sciopero indetto il 25 febbraio 2022 a livello nazionale da FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL e UGL AUTOFERRO. Ecco le fasce di garanzie in cui saranno assicurate le corse:

dalle ore 06.00 alle ore 09.00

dalle ore 18.00 alle ore 21.00

Sul sito di Trenitalia si trova la tabella dei servizi minimi garantiti in caso di sciopero. Gli ultimi scioperi del trasporto pubblico locale risalgono al 14 febbraio e al 14 gennaio.