Sciopero aerei il 7 settembre e dei servizi di handling a Firenze e Pisa

Proteste per i lavoratori dei servizi a terra, ma anche di due compagnie aeree. Lo stesso giorno previste mobilitazioni in altri scali nazionali, da Milano Malpensa a Fiumicino

Disagi nei servizi a terra, per uno sciopero di 4 ore del personale di handling dell’aeroporto di Firenze e di quello di Pisa e nello stesso giorno, sabato 7 settembre 2024, anche gli aerei di due compagnie potrebbero subire ritardi o cancellazioni a causa di un’altra protesta. Ampliando lo sguardo, sempre sabato sciopero del personale Enav a Roma Fiumicino e di alcune società che servono lo scalo di Milano Malpensa.

Sciopero negli aeroporti di Firenze e Pisa il 7 settembre 2024

Per quanto riguarda il personale di handling dell’aeroporto di Firenze e di quello di Pisa, lo sciopero del 7 settembre è stato indetto dal sindacato di base USB per 4 ore, dalle ore 13 alle ore 17. In questa fascia oraria nei due scali toscani potranno verificarsi disagi nell’assistenza a terra, che comprende anche il trasporto dei bagagli e i servizi ai passeggeri in aeroporto (procedure di imbarco, informazioni, ecc.). La sigla sindacale denuncia condizioni di lavoro sempre più carenti, carenza degli organici, fatiscenza delle infrastrutture, vetustà del parco mezzi e aumento dei carichi di lavoro.

Sciopero degli aerei il 7 settembre: quali compagnie sono interessate

Sempre il 7 settembre, a livello nazionale, sono in sciopero anche i lavoratori di due compagnie aeree: quelli di Ita Airways (ex Alitalia) per la mobilitazione indetta da Fit-Cisl e Ugl Trasporto Aereo e il personale viaggiante di Wizz Air Malta Limited per al protesta decisa da Filt Cigl. L’orario in entrambi i casi va dalle 13 alle 17. Per Ita Airways i sindacati criticano i criteri di reclutamento e assunzione, la mancata concessione del part-time e avanzano rivendicazioni su tematiche specifiche del personale navigante, tecnico e di cabina.

I disagi negli altri aeroporti

Sempre il 7 settembre sono previsti scioperi in altri aeroporti italiani per diverse categorie di lavoratori. A Roma Fiumicino del personale Enav dalle 13 alle 17, per la mobilitazione indetta dai sindacati di base. A Milano Malpensa scioperano gli addetti di alcune aziende di servizi a terra: dalle pulizie (ore 12-16, anche a Milano Linate), all’handling e al global service (ore 13-17). A Olbia incrociano le braccia i dipendenti della società di gestione dell’aeroporto (ore 13-17). Le regole e la normativa dei servizi minimi in caso di sciopero degli aerei è pubblicata sul sito dell’Enac.