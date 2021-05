Sciopero tramvia Firenze il 1° giugno 2021: orari delle fasce di garanzia

Disagi in vista martedì 1° giugno 2021 per chi si muove con la tramvia di Firenze, a seguito di uno sciopero nazionale di 24 ore dei mezzi pubblici, promosso da 5 single sindacali. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti, Faisa-Cisal, Ugl Fna chiedono il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e il miglioramento delle condizioni lavorative. La mobilitazione coinvolgerà anche il servizio tramviario fiorentino, per tutta la giornata, ma saranno assicurate le corse durante le fasce di garanzia.

Gli orari delle fasce di garanzia per lo sciopero della tramvia di Firenze (1 giugno)

Nonostante l’agitazione il servizio della tramvia sarà comunque garantito nella prima parte della mattinata dalle ore 6.30 fino alle 9.30 e in serata, dalle 17.00 fino alle 20.00. Fuori da queste fasce orarie, si legge in una nota del gestore della tramvia di Firenze, Gest, la presenza e regolarità del servizio non saranno garantite e dipenderanno dal grado di adesione allo sciopero. Il tasso di partecipazione alle precedenti proteste proclamate dalle stesse sigle sindacali è stato pari all’86% , spiega l’azienda che suggerisce ai passeggeri di spostarsi valutando anche orari, mezzi e itinerari alternativi.

Aggiornamenti sulle corse del tram

Per avere aggiornamenti sullo sciopero della tramvia di Firenze, proclamato per martedì 1° giugno 2021 per i dipendenti del trasporto pubblico locale, si consiglia anche di consultare i pannelli informativi elettronici presenti alle fermate, di visitare il sito www.gestramvia.it o i profili sui social media di Gest (Facebook, Twitter e Telegram). È possibile inoltre contattare il call center al numero verde 800.964424 (gratuito da numero fisso), o dal cellulare al numero 199.229300 (a pagamento).