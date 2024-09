Sciopero in Toscana: 7-8-9 settembre a rischio treni, bus e tramvia

Tre giornate di proteste nei diversi settori dei trasporti. Sabato disagi per chi si sposta in aereo, domenica per il traporto ferroviario e lunedì per i mezzi pubblici urbani

Anche in Toscana lo sciopero dei mezzi pubblici si fa in tre: si parte il 7 settembre con gli arei, per proseguire con i treni a cavallo tra domenica 8 e lunedì 9 settembre, infine lunedì sarà la volta dei bus e della tramvia di Firenze. Insomma è un inizio mese difficile per chi viaggia.

Il 7 settembre sciopero agli aeroporti di Firenze e Pisa il 7 settembre e di Ita Airways e Wizz Air

In Toscana i primi a fermarsi saranno i lavoratori dell’handling degli aeroporti di Firenze e Pisa insieme ai dipendenti di due compagnie aeree: Ita Airways e Wizz Air Malta Limited. Per i servizi a terra dei due scali la protesta durerà 4 ore, dalle 13 alle 17. È stata proclamata dai sindacati di base che denunciano stipendi inadeguati, carenza degli organici, fatiscienza delle infrastrutture e vetustà del parco mezzi. Stesso orario anche per lo sciopero che riguarda il personale di Ita Airways e Wizz Air, ma in questo caso la mobilitazione è nazionale. Anche altri aeroporti italiani saranno interessati da scioperi il 7 settembre.

Sciopero dei treni l’8 settembre 2024 anche in Toscana

Il giorno dopo tocca al trasporto ferroviario per uno sciopero nazionale indetto dalle ore 3 di domenica 8 alle ore 2 di lunedì 9 settembre 2024, che riguarda sia i treni ad alta velocità di Italo sia Trenitalia (Frecce, Intercity, regionali). Variazioni di orario, ritardi e cancellazioni saranno possibili quindi durante tutta la giornata di domenica. Trenitalia ha fatto sapere che “i viaggiatori, che intendono rinunciare al viaggio, possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni regionali”. In alternativa è possibile riprogrammare il viaggio. La lista pdf dei treni nazionali garantiti è pubblicata sul sito di Trenitalia e su quello di Italo. In Toscana, in occasione dello sciopero dei treni dell’8 settembre, non sono previste fasce di garanzia per i treni regionali (assicurate solo nei giorni feriali).

Sciopero di bus in tutta la Toscana e della tramvia a Firenze il 9 settembre

La tre giorni di mobilitazione si concluderà lunedì 9 settembre 2024 con lo sciopero dei mezzi pubblici urbani. La mobilitazione di 8 ore degli autoferrotranvieri è stata indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna in tutta Italia per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. In Toscana l’orario dello sciopero degli autobus di Autolinee va dalle 14.30 alle 22.30, mentre per la tramvia di Firenze potranno verificarsi disservizi tra le 9.30 alle 17.00 ma a questa agitazione si aggiunge pure uno sciopero aziendale di 24 ore proclamato da Cobas Lavoro Privato (in quest’ultimo caso saranno assicurate solo le fasce di garanzia 6.30-9.30 e 17.00-20.00). La regolarità del servizio dipenderà comunque dall’adesione alla sciopero. In Toscana l’ultima protesta risale allo scorso 5 settembre, quando bus e tram si sono fermati per 4 ore durante la serata per chiedere maggiore sicurezza per i conducenti.