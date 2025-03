Oggi c’è lo sciopero dei treni in Toscana e dura 8 ore

- Pubblicità -

Nuovo sciopero dei treni, anche in Toscana: per la giornata di oggi, mercoledì 19 marzo 2025, tre sigle sindacali, Fast-Confsal, Orsa Ferrovie e Ugl Ferrovieri, hanno proclamato una mobilitazione che riguarda i lavoratori di Trenitalia e Italo. La protesta durerà 8 ore e si svolgerà nel mezzo della giornata. Lo sciopero di 24 ore lanciato inizialmente per oggi anche da Usb Lavoro Privato è stato revocato e sarà spostato a un’altra data, ancora non comunicata.

Gli orari dello sciopero di oggi: quali treni circolano in Toscana il 19 marzo

In particolare lo sciopero di oggi riguarda la fascia oraria che va dalle 9 alle 17 e il servizio, dei convogli regionali e nazionali, dipende dall’adesione alla mobilitazione. Salve le fasce di garanzia, previste dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21 per i treni regionali. Per quanto riguarda i collegamenti nazionali la lista dei treni garantiti è disponibile sul sito di Trenitalia e su quello di Italo.

I treni che sono in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale, se questa è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale. Trascorso questo periodo, i convogli possono fermarsi in stazioni precedenti alla destinazione finale.

Trenitalia sul suo sito spiega che i passeggeri possono chiedere il rimborso del biglietto, in caso di sciopero fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce. Per i regionali invece era possibile farlo fino alle ore 24 di ieri. In alternativa è possibile riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.

Motivi dello sciopero

Lo stop dei treni di oggi, 19 marzo, è stato indetto da Ugl, Orsa e Fast per protestare contro le nuove regole stabilite dalla Commissione di Garanzia per lo sciopero nel settore ferroviario. Le sigle chiedono l’apertura di un tavolo per ridiscutere i provvedimenti che definiscono “unilaterali”.

“Il tutto avviene mentre si discute il rinnovo del contratto dei ferrovieri, scaduto da un anno e mezzo e ancora lontano da una soluzione tra le parti – ha commentato Daniele Povegliano di Orsa Ferrovie -. Il diritto di sciopero è il più restrittivo d’Europa, i modelli francesi e tedeschi sono un riferimento solo quando a rimetterci sono i lavoratori”. Va avanti la stagione di mobilitazioni nel settore dei trasporti. Per venerdì 21 marzo è previsto uno sciopero di bus e tramvia.