Sciopero 21 marzo: tramvia di Firenze e mezzi pubblici in Toscana

- Pubblicità -

Nuova mobilitazione anche in Toscana per il settore dei mezzi pubblici: lo sciopero di venerdì 21 marzo 2025 riguarderà la tramvia di Firenze e i bus di Autolinee Toscane. La protesta di 24 ore è stata indetta dai sindacati di base, COBAS Lavoro Privato, ADL Cobas, SGB Sindacato Generale di Base e Cub Trasporti. Per quanto riguarda invece i treni, nazionali e regionali, lo sciopero proclamato per mercoledì 19 marzo si è ridotto a 8 ore (mentre il 21 marzo circoleranno regolarmente).

Sciopero dei mezzi pubblici in Toscana: il 21 marzo a rischio bus e tramvia di Firenze

La mobilitazione coinvolgerà sia gli autisti sia gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per quanto riguarda la tramvia di Firenze, durante lo sciopero del 21 marzo il servizio sarà garantito dalle ore 6.30 alle 9.30 e dalle 17.00 alle 20.00, mentre i bus di Autolinee Toscane saranno assicurati dalle 4.15 alle 8.14 e dalle 12.30 alle 14.29. Fuori da queste fasce di garanzia le corse potranno subire ritardi e cancellazioni, in base all’adesione del personale.

- Pubblicità -

All’ultimo sciopero a cui hanno aderito Cobas Lavoro Privato e CUB Trasporti partecipò il 53% degli addetti del settore movimento della tramvia e il 27,15% dei lavoratori di Autolinee Toscane. Informazioni e aggiornamenti sul sito di Gest e su quello di Autolinee Toscane (anche chiamando il numero verde 800 14 24 24).

I motivi della protesta

Lo sciopero dei mezzi pubblici del 21 marzo è stato indetto a livello nazionale per chiedere un aumento salariale di 300 euro, la riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali a parità di salario, la riduzione del periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti, l’adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e il blocco delle privatizzazioni e delle relative gare di appalto per il trasporto pubblico locale.

- Pubblicità -

Per quanto riguarda Gest, che cura il servizio della tramvia, è stato proclamato anche uno sciopero aziendale su questi temi: indennità di turno e festivi, inidoneità del personale, premio di produzione.

Lo sciopero dei treni del 19 marzo in Toscana

Il comparto ferroviario sarà invece interessato da uno sciopero nazionale mercoledì 19 marzo: quello di 24 indetto da USB è stato rimandato, mentre resta in piedi la mobilitazione di 8 ore proclamata da Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie dalle ore 9 alle 17. Quindi non saranno intaccate le fasce di garanzia dei treni regionali, previste dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Per i collegamenti nazionali la lista dei treni garantiti è disponibile sul sito di Trenitalia e su quello di Italo.