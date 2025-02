Sciopero venerdì 14 febbraio a Firenze: gli orari dei mezzi pubblici

- Pubblicità -

Nuova giornata di sciopero per i mezzi pubblici a Firenze e in Toscana: venerdì 14 febbraio 2025 potranno verificarsi disagi per chi si sposta con la tramvia e i bus di Autolinee Toscane, mentre la protesta non riguarderà i treni. La mobilitazione di 24 ore è stata indetta da un solo sindacato, COBAS Lavoro Privato, con richieste che riguardano le condizioni dei lavoratori delle due aziende. Possibili ritardi e cancellazioni.

Sciopero della tramvia di Firenze venerdì 14 febbraio: gli orari

Per quanto riguarda i lavoratori di Gest, la società che gestisce il servizio della tramvia fiorentina, le fasce orarie garantite sono al mattino e alla sera: dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17.00 alle 20.00. Negli altri momenti della giornata la regolarità delle corse delle linee T1 e T2 dipenderà dalle adesioni alla protesta da parte del personale. Durante l’ultimo sciopero indetto dai COBAS, il 53% dei lavoratori della tramvia di Firenze ha incrociato le braccia, ha fatto sapere Gest. Aggiornamenti sul sito www.gestramvia.it e sui canali social dell’azienda.

Sciopero di Autolinee Toscane, venerdì 14 febbraio: gli orari dei mezzi pubblici

Diversi gli orari dello sciopero per Autolinee Toscane, la società che gestisce i mezzi pubblici urbani e i bus extraurbani in tutta la Toscana, anche a Firenze: venerdì 14 febbraio saranno assicurate le corse dall’inizio del servizio (4.15) fino alle 8.14 e poi nella parte centrale della giornata, dalle 12.30 alle 14.29. Fuori da queste fasce di garanzia potranno verificarsi disservizi. At ha fatto sapere che in occasione dell’ultima mobilitazione indetta da COBAS Lavoro Privato, il 12 luglio di tre anni fa, l’adesione è stata del 18,49%. Aggiornamenti sul sito www.at-bus.it, sui canali social e chiamando il numero verde 800 14 24 24 (lun-dom 6-24). Come detto lo sciopero del 14 febbraio non riguarda i treni, a lunga percorrenza o regionali toscani.

Le motivazioni

Lo sciopero dei mezzi pubblici del 14 febbraio è stato deciso per questioni legate alle singole aziende di trasporto locale. Per la tramvia, i COBAS mettono al centro della protesta questi temi: inidoneità del personale viaggiante; indennità turno e festivi; relazioni con il personale; provvedimenti disciplinari; condizioni di lavoro in relazione agli aspetti di sicurezza e qualità nell’esercizio premio di produzione; abilitazione tranviaria; commissione turni e velocità posti auto.

Per Autolinee Toscane il sindacato denuncia turni troppo lunghi, pause irrisorie, soste ai capolinea troppo brevi e tempi di trasferimenti non più congrui, turni con guida effettiva non conformi ad accordi e prassi aziendale, tempi di percorrenza, rispetto delle cadenze e individuazione di regole volte a migliorare la conciliazione tra lavoro e tempo libero, parco mezzi vetusto e relativa manutenzione, manutenzione mezzi, problematiche cabine, impianti di condizionamento e riscaldamento vetture, mancata formazione durante orario di lavoro di nuovi veicoli aziendali, rimodulazione delle indennità, ferme da 30 anni calcolate ai tempi della Lira.