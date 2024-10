Scuola evacuata: “Nessun crollo al liceo scientifico Da Vinci di Firenze”

Alunni e insegnanti hanno sentito un forte boato mentre si trovavano nelle aule. I sopralluoghi dei tecnici hanno riscontrato crepe in due stanze, ma non lesioni strutturali

- Pubblicità -

Inizialmente si era parlato di un crollo in una scuola, poi sono arrivate le precisazioni della Città metropolitana: in due aule del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Firenze sono state rilevate delle crepe. Sono in corso i controlli da parte dei tecnici ma non sono stati riscontrati cedimenti o lesioni strutturali all’edificio, in cui erano in corso lavori di adeguamento sismico ai piani inferiori.

Cosa è successo al liceo scientifico da Vinci di Firenze: l’evacuazione

Studenti e professori della scuola in via Giovanni dei Marignolli, verso le 10.00 di oggi, giovedì 25 ottobre, hanno sentito un forte boato. Sul posto sono interventi i vigili del fuoco che hanno attivato il piano di emergenza. È stato così deciso di evacuare l’intero edificio: in un primo momento si era pensato a un crollo, fatto poi smentito anche dalla dirigente scolastica del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Firenze. Non risultano feriti.

- Pubblicità -

Giovani, insegnanti e tutto il personale dell’istituto, per un totale di circa 1.000 persone, si sono così riversati in strada. Sul posto anche Polizia municipale, la Protezione civile e personale sanitario. La sindaca Sara Funaro ha compiuto un sopralluogo. A seguito dei rilievi dei tecnici della Città metropolitana sono stati rilevate delle fessurazioni di due tramezzi di murature non portanti in altrettante aule didattiche, una al piano terra e l’altra al primo livello del fabbricato.

“Siamo quindi in attesa della relazione tecnica dei Vigili del Fuoco che stabilisce l’agilbilità dell’edificio, anche se ad ora non sembrano esserci danni strutturali di nessun tipo (per ‘struttura’ si intendono pilastri e travi) – ha scritto su Facebook il presidente del Quartiere 5 Filippo Ferraro – I ragazzi evacuati sono stati scortati dai Vigili del Fuoco per recuperare i loro averi, una classe alla volta“.

- Pubblicità -

Scuola chiusa sabato 26 ottobre: “Nessun crollo al liceo Leonardo da Vinci”

In una nota la Città metropolitana spiega che non ci sono lesioni né cedimenti strutturali. “I primi accertamenti escludono qualsiasi tipo di danni alla struttura portante – ha detto Beatrice Barbieri, consigliera della Metrocittà delegata all’edilizia scolastica nell’area fiorentina – Aspettiamo la relazione dei vigili del fuoco”.

- Pubblicità -

Il liceo Leonardo da Vinci rimarrà comunque chiuso anche sabato 26 ottobre e salvo diverse comunicazioni, da lunedì 28 ottobre svolgerà orario regolare, ha fatto sapere in un comunicato stampa la dirigente scolastica Anna Savino, precisando che sta aspettando “comunicazioni relative al momento in cui sarà possibile rientrare presso la struttura in sicurezza”. Si attende anche un chiarimento sulle cause dell’accaduto “probabilmente attribuibili ad un assestamento conseguente ai lavori in corso per la riqualificazione sismica”. La dirigente ha ribadito che “non è avvenuto alcun crollo né alcun cedimento di tipo strutturale”.