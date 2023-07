Scuole di Firenze, interventi per 43 milioni di euro

- Pubblicità -

Sulle scuole di Firenze il Comune di Firenze vara il piano estivo di ristrutturazione. Interventi su 34 scuole e asili nido comunali per un investimento di 43 milioni: è un importo doppio rispetto rispetto a quello dello scorso anno, parte del quale con fondi Pnrr.

Scuole di Firenze, gli interventi principali

Sulle scuole di Firenze sono previsti vari interventi. Adeguamenti statici e antincendio, manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti, interventi di riqualificazione e di correzione acustica. Nuove costruzioni e ristrutturazioni. A cominciare dall’istituto comprensivo Don Milani, nel quartiere 2, sede scelta per la presentazione di tutti gli interventi. Alla Don Milani dopo i lavori di bonifica e smaltimento di pareti e coperture contenenti cemento-amianto sono partiti i lavori, per quasi 13 milioni. Tra ciò che sarà fatto la realizzazione di nuovi solai, controsoffitti, pavimentazioni, ascensori, nuovi impianti elettrici e meccanici. Anche il polo dell’Isis da Vinci è in fase avanzata: in questo caso l’investimento è da 8 milioni di euro.

- Pubblicità -

Firenze, i lavori negli asili nido

Non ci sono solo le scuole però, l’intervento riguarderà pure gli asili nido, su cui l’attenzione del Comune è massima. In particolare sono dieci gli asili nido interessati da interventi di riqualificazione con fondi Pnrr e comunali: Pandiramerino, Fortini, Stregatto, Pollicino, Madama Dorè, Lorenzo il Magnifico, Scoiattolo, Merlo, Arcovata e nuovo nido delle Cascine. Questi ultimi due avranno un cofinanziamento di Palazzo Vecchio per 1,9 milioni. Ci saranno nuove mense alle scuole Salviati e Matteotti. Tra gli altri interventi è prevista la manutenzione straordinaria al Villino Carrand della scuola Boccaccio e De Filippo B.

Funaro: “Scuole e asili nido di Firenze, lavori vari e importanti”

Su scuole e asili nido di Firenze l’assessora all’educazione Sara Funaro ha ribadito che il Comune “sta investendo tanto e da tempo sugli asili nido e sulle scuole e continuerà a farlo. Anche quest’anno i lavori sono vari e importanti, e rispetto allo scorso anno l’importo per realizzare gli interventi è raddoppiato: ammontano a oltre 43 milioni di euro, tra cui ci sono anche risorse che arrivano dal Pnrr”.