Le buone idee meritano un premio. Soprattutto quando rispondono a un bisogno e lo fanno in modo sostenibile. Parte martedì 7 luglio la terza edizione di Smart and Coop, il bando per favorire la nascita di nuove cooperative formate da under 35, promosso da Legacoop Toscana e Fondazione CR Firenze. Si cercano modelli di business efficienti e capaci di rispondere agli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Agenda 2030 dell’Onu. In palio un percorso di formazione e un premio finale dal valore complessivo di 30 mila euro.

Idee d’impresa cercasi: ecco Smart and Coop 3

Alle prime due edizioni hanno partecipato oltre 150 giovani, 8 team sono stati ammessi al percorso di accelerazione e 6 idee d’impresa sono state premiate. La prima novità della terza edizione è che il bando non sarà più riservato alle idee che arrivano dalla Città metropolitana di Firenze ma si allarga anche alle province di Arezzo e Grosseto.

Le idee di successo del futuro, anche quelle imprenditoriali, non potranno prescindere dalla sostenibilità. Smart and Coop 3 premierà i progetti che meglio degli altri dimostreranno di saper rispondere ai bisogni emergenti delle comunità e dei territori, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Ambiente, diritti, lavoro: per un’impresa sostenibile

Un programma sottoscritto nel 2015 dai paesi aderenti alle Nazioni unite che fissa 169 obiettivi comuni di sviluppo organizzati in 17 categorie. Dalla lotta alla povertà e alla fame, al diritto all’istruzione e alla parità di genere e all’inclusività, fino ai nuovi modelli di produzione rispettosi dei diritti civili e dell’ambiente.

Il bando è aperto ai gruppi composti da tre a cinque giovani tra i 18 e i 35 anni di età, residenti o domiciliati nella Città metropolitana di Firenze o nelle province di Arezzo e Grosseto. C’è tempo fino al 21 settembre 2020.

Smart and Coop, cosa c’è in palio

I 10 progetti giudicati migliori saranno ammessi a un laboratorio intensivo di formazione per trasformare l’idea in un vero e proprio modello di business da realizzare in forma cooperativa. Al termine del percorso, i tre progetti migliori saranno ammessi alla fase finale e potranno definire un piano di sviluppo della futura cooperativa. Il percorso si svolgerà presso i locali di Impact Hub Firenze (o, se necessario, on line su piattaforma).

Smart and Coop si concluderà con l’assegnazione dei premi, da uno a tre a discrezione della commissione, per un valore complessivo fino a 30 mila euro. Somma che servirà a finanziare l’avvio dell’impresa, alla quale si aggiungerà una membership unlimited di 6 mesi presso Impact Hub Firenze.

La forza della cooperazione

“Dare vita a una cooperativa significa scommettere sul proprio futuro e su quello del territorio in cui si vive”, spiega Roberto Negrini, presidente di Legacoop Toscana. “Nel momento attuale – continua –, in cui le difficoltà che i giovani incontrano nell’affacciarsi al mondo del lavoro sono ancora più forti, riteniamo fondamentale creare occasioni di formazione e crescita come il bando Smart and Coop 3”.

“In questa fase post Covid – dichiara Gabriele Gori, direttore generale di Fondazione CR Firenze – è ancora più necessario attivare progetti che stimolano e sostengono forme di aggregazione e di imprenditoria giovanile. La forma cooperativa rappresenta una grande opportunità e volentieri partecipiamo alla terza edizione del bando. Collaborare con una realtà così radicata sul territorio come Legacoop Toscana è anche un segno della nostra capacità di far lavorare assieme le realtà più dinamiche del territorio su iniziative che hanno come punti fermi l’innovazione e la sostenibilità”.

Il bando Smart and Coop 3 è promosso in collaborazione con Fondazione Noi-Legacoop Toscana, Impact Hub Firenze e Centered Lab. Maggiori informazioni su www.smartandcoop.it.