Cosa fare in caso di terremoto? La protezione civile del Comune di Firenze ha stilato un vademecum, con tutti i consigli e le norme da tenere durante e dopo le scosse sismiche, a casa, come a scuola e nei luoghi pubblici. La prima coda da fare, dicono gli esperti, è mantenere la calma: seguire alcune “regole”, con misure preventive e azioni corrette durante l’emergenza, è indispensabile per tenere al sicuro se stessi e i propri cari.

Ecco quindi le parole chiave da tenere a mente.

Prima del terremoto

RUBINETTI – In casa è bene sapere dove si trovano e come chiudere i rubinetti delle varie utenze domestiche, come gas, acqua, oltre agli interruttori della luce . Questi impianti infatti possono essere danneggiati durante il terremoto.

In casa è bene sapere dove si trovano e come chiudere i rubinetti delle varie utenze domestiche, . Questi impianti infatti possono essere danneggiati durante il terremoto. MOBILI – E’ importante evitare di tenere oggetti pesanti su mensole o scaffali alti . È consigliabile inoltre fissare al muro gli arredi più pesanti e non tenere mobili ingombranti vicino alle vie di fuga.

– E’ importante evitare di tenere . È consigliabile inoltre fissare al muro gli arredi più pesanti e non tenere mobili ingombranti vicino alle vie di fuga. “KIT DI SOPRAVVIVENZA” – La Protezione civile consiglia di tenere in casa una safety bag , un kit di emergenza da controllare periodicamente. All’interno un kit di pronto soccorso e, se si hanno particolari patologie, medicinali salvavita. Inoltre è consigliabile tenere una torcia elettrica, radio, pile di riserva, impermeabili leggeri o cerate, coltello multiuso, chiavi di casa, una coperta in pile, due bottigliette d’acqua, carta e penna.

– La Protezione civile consiglia di tenere in casa una , un kit di emergenza da controllare periodicamente. All’interno un kit di pronto soccorso e, se si hanno particolari patologie, medicinali salvavita. Inoltre è consigliabile tenere una torcia elettrica, radio, pile di riserva, impermeabili leggeri o cerate, coltello multiuso, chiavi di casa, una coperta in pile, due bottigliette d’acqua, carta e penna. PIANI EMERGENZA – A scuola o nei luoghi di lavoro è necessario informarsi se sono stati stilati dei piani di emergenza in caso di terremoto.

Cosa fare durante un terremoto, i consigli della protezione civile di Firenze

AL RIPARO – Se durante una scossa di terremoto ci si trova in un luogo chiuso, come ad esempio a casa, in ufficio o a scuola, cercare riparo nel vano di una porta inserita in un muro portante (quelli più spessi), sotto una trave o sotto un tavolo . È importante stare lontano da mobili, oggetti pesanti e vetri.

– Se durante una scossa di terremoto ci si trova in un luogo chiuso, come ad esempio a casa, in ufficio o a scuola, cercare riparo nel vano di una porta inserita in un muro portante (quelli più spessi), . È importante stare lontano da mobili, oggetti pesanti e vetri. NO A BALCONI E SCALE – Gli esperti invitano a non cercare riparo su balconi o terrazze e ad aspettare la fine del terremoto per recarsi verso le scale o verso l’ascensore. Alcune volte le scale possono risultare la parte più debole dell’edificio , mentre gli ascensori si possono bloccare.

– Gli esperti invitano a non cercare riparo su balconi o terrazze e ad aspettare la fine del terremoto per recarsi verso le scale o verso l’ascensore. Alcune volte le , mentre gli ascensori si possono bloccare. SCARPE – Prima di uscire è bene indossare le scarpe per non ferirsi con vetri e calcinacci

– Prima di uscire è bene indossare le scarpe per non ferirsi con ALL’APERTO – In luoghi aperti, in caso di sisma non sostare vicino a ponti, argini, terreni franosi, costruzioni, impianti industriali e linee elettriche.

Come comportarsi dopo un terremoto

AIUTARE – Assicurarsi dello stato di salute delle persone intorno , senza spostare i feriti.

– Assicurarsi dello stato di salute delle , senza spostare i feriti. AREE DI ATTESA – Dopo le scosse, uscire con prudenza e raggiungere le aree di attesa individuate nel piano di emergenza comunale (vedi sotto) oppure uno spazio lontano da edifici.

– Dopo le scosse, uscire con prudenza e raggiungere le individuate nel piano di emergenza comunale (vedi sotto) oppure uno spazio lontano da edifici. NON CURIOSARE – Per evitare di intralciare i soccorsi meglio non andare in giro a curiosare, evitare anche di usare il cellulare per foto e video, in modo da tenerlo ben carico. Telefonare solo se strettamente necessario. Non usare l’automobile.

Sisma: aree di attesa a Firenze

Quartiere 1 :

Piazzale Michelangelo

Piazza Massimo D’Azeglio

Piazza Santissima Annunziata

Piazza Pitti

Piazza Tasso

Quartiere 2 :

Parcheggio piscina Costoli

Piazza della Libertà

Quartiere 3 :

Piazza N. Acciaioli

Piazza G. Bartali

Parcheggio Senese

Quartiere 4 :

Parcheggio Coop viale Nenni

Piazza dell’isolotto

Giardino via dei Bassi

Piazza Pier Vettori

Quartiere 5 :

Piazza Dalmazia

Piazza Leopoldo

Parco giochi via Perfetti Ricasoli

Giardini di via Sardegna

Parcheggio Meyer

Informazioni e link utili

Sul sito della Protezione civile di Firenze è possibile scaricare la brochure con i consigli su cosa fare in caso di terremoto. Il numero telefonico della centrale operativa è 055.7890.

Ecco alcuni link utili: