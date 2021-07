I thriller dell’estate 2021, 3 libri ambientati a Firenze

L’estate 2021, per gli appassionati di libri, è all’insegna dei thriller e il nostro Gabriele Casamento ha scelto per Il Reporter 3 romanzi ambientati a Firenze. Tre storie perfette per chi ama la città del giglio, da leggere sotto l’ombrellone (o anche in montagna, in campagna o qualsiasi altro luogo che contempli un po’ di relax). E dopo le recensioni dedicate ai gialli, ecco le indagini del cronista alter ego di Gigi Paoli, le vicende delle quattro amiche narrata dalla penna di Christine von Borries e l’immancabile Commissario Bordelli firmato da Marco Vichi.

Thriller a Firenze? Tra i libri le indagini di Gigi Paoli

Carlo Alberto Marchi divide le sue giornate tra il lavoro di cronista al Nuovo Giornale di Firenze e la non meno intensa attività di padre single di Donata, figlia adolescente che non perde occasione di riprenderlo e rimetterlo in riga. Marchi cerca di tenere il passo con le inchieste che si susseguono in maniera frenetica: dall’anziano antiquario ucciso con ventitrè coltellate in via Maggio alla scomparsa di un bambino di quattro anni che porta inquietudine in tutta la città, passando per una serie sospetta di morti per overdose ed uno strano incidente ad un dirigente di una famosa casa farmaceutica di zona. Tre indagini piene di suspense (e tanta ironia) in una Firenze buia e magica, quasi gotica. Gigi Paoli – I misteri di Firenze – Giunti

Il PM e la serie thriller ambientata a Firenze

In un torrente alla periferia di Firenze viene rinvenuto, completamente riverso nell’acqua, il cadavere di una giovane donna dai lunghi capelli biondi e dalle unghie smaltate di un rosso rubino. Ad indagare sono le quattro inseparabili amiche che abbiamo già conosciuto nel primo libro dell’autrice (“A noi donne basta uno sguardo”, Giunti): Valeria Parri, pubblico ministero alla Procura di Firenze assieme ad Erika Martini, ispettore di Polizia, Giulia Gori che di mestiere fa la giornalista e Monica Giusti che è invece commercialista. Le quattro amiche tra cene ed aperitivi senza i rispettivi mariti, in cui scandagliano le loro vite sentimentali, scopriranno un inquietante giro nella Firenze altolocata fatto di persone disposte a tutto pur di ottenere quello che vogliono. Un libro avvincente e simpatico scritto da Christine von Borries che, dal 2005, lavora come Pubblico Ministero a Firenze. Christine von Borries – Le unghie rosse di Alina – Giunti

Bordelli va in pensione, ma non rinuncia al giallo per l’estate 2021

È il 24 marzo del 1970 e a Franco Bordelli mancano esattamente nove giorni alla pensione. Tra un sentimento di malinconia che si fa pian piano strada e il tentativo di immaginare la sua vita senza il suo amato e odiato lavoro Bordelli spera con tutto se stesso che non arrivi un nuovo caso proprio in questi giorni perché probabilmente non avrà il tempo di risolverlo. Puntuale come un orologio svizzero però arriva l’immancabile chiamata dalla questura: un contadino ha trovato il corpo senza vita di una giovane ragazza, gettato in un burrone al Passo dei Pecorai, non lontano dal casale in campagna in cui vive Bordelli. Inizierà così una vera e propria corsa contro il tempo per non lasciare impunito l’autore o gli autori di questo terribile delitto. Come in tutti i libri di Marco Vichi anche qua ritroviamo le splendide atmosfere di una Firenze del passato che anche se relativamente recente sembra talmente lontano da sembrare un sogno. Marco Vichi – Ragazze smarrite – Guanda