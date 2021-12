Torna il fontanello a Campo di Marte, nei giardini di Viale Manfredo Fanti, nel Quartiere 2. Dopo l’incendio che nell’aprile 2021 aveva distrutto il precedente fontanello, ora i giardini limitrofi allo stadio Artemio Franchi hanno nuovamente il loro punto per l’erogazione di acqua di alta qualità a disposizione dei cittadini.

Com’è il nuovo fontanello a Campo di Marte

ll nuovo fontanello di Campo di Marte è stato inaugurato da Alessia Bettini, vicesindaca e assessora a Partecipazione, beni comuni, cittadinanza attiva, manutenzione e decoro del Comune di Firenze, Michele Pierguidi, Presidente del Quartiere 2, e Lorenzo Perra, Presidente di Publiacqua di Publiacqua. Dopo l’incendio della scorsa primavera, il fontanello di viale Manfredo Fanti è così nuovamente attivo e pronto ad essere utilizzato da tutti i cittadini che frequentano i giardini pubblici vicini allo stadio. Il nuovo fontanello è anch’esso di ultima generazione ed ha due rubinetti separati per erogare acqua naturale e gassata.

Tutti i fontanelli a Firenze: ecco dove sono

Dal luglio 2011 all’aprile 2021 il fontanello di Campo di Marte ha erogato oltre 8,7 milioni di litri di acqua, pari a 5,8 milioni di bottiglie di plastica da 1,5 litri, 204 tonnellate di plastica e oltre 1.200 tonnellate di CO2 risparmiate, con un risparmio per i cittadini di Campo di Marte pari a oltre 2 milioni di euro. Sono 24 i fontanelli di Alta Qualità di Firenze.

Dal 2014 all’ottobre 2021 hanno erogato quasi 88 milioni di litri di acqua. Questo corrisponde a 58,5 milioni di bottiglie di plastica da 1,5 lt (non prodotte, trasportate e smaltite), cioè 20,3 milioni di euro risparmiati dai cittadini e oltre 12.000 tonnellate di CO2 risparmiate per l’ambiente. Nel complesso dei 45 comuni dove Publiacqua gestisce il servizio, sono oggi installati 104 fontanelli.