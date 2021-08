Da quando sono risaliti di contagi di Covid-19, c’è anche la Toscana tra le regioni a rischio zona gialla, ma le restrizioni (seppur minime rispetto alla fascia bianca) non torneranno nell’immediato, durante questo mese di agosto. Esiste ancora un margine per invertire la tendenza e la Regione preme sull’acceleratore dei vaccini, aprendo gli hub senza prenotazione ai ragazzi tra i 12 e i 16 anni. Se per la Sicilia la retrocessione è ormai data per probabile dal 23 agosto 2021, la Sardegna è sul filo del rasoio, mentre la Toscana – in mancanza di un cambio di marcia dei casi e dei ricoveri – teme di scivolare verso la zona gialla a settembre, prima della riapertura della scuola.

Quando si passa in zona gialla: le regole e i parametri

Per capire da quando la Toscana rischia di tornare in zona gialla, vanno presi in considerazione i parametri per il cambio di colore, in base alle regole stabilite dal decreto del 23 luglio scorso. Con il provvedimento il governo ha introdotto dei “correttivi” includendo tra gli indicatori da tenere sotto controllo anche i ricoveri, per evitare restrizioni se il sistema sanitario non è sotto pressione.

Ecco quando si cambia colore: con un incidenza settimanale dei contagi di Covid-19 superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, la regione diventa gialla se i ricoveri superano il 15% dei posti letto disponibili in area medica non critica e se il tasso di occupazione nelle terapie intensive è superiore al 10%.

Da quando la Toscana è a rischio zona gialla: i dati sui contagi

Da due settimane il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha tinto di rosso la Toscana nella sua mappa, che però non influisce sui cambi di colore italiani, ma dà solo indicazioni ai viaggiatori riguardo ai rischi legati al Covid. Al momento l’incidenza settimanale dei casi in Toscana si aggira intorno ai 130 positivi ogni 100.000 abitanti, alla fine di luglio questo indicatore era a quota 94. C’è stato quindi un costante aumento dei contagi.

Nonostante questo, oggi la Toscana è sotto i valori limite che fanno scattare il passaggio da zona bianca a gialla. A preoccupare di più sono le terapie intensive, occupate al 7% (+1% rispetto al giorno precedente), dice Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari, in base ai dati del 17 agosto. In questo caso non va superato il 10%. Migliore la situazione dei ricoveri per Covid-19 in area non critica: i posti letto occupati sono il 6% del totale, dato stabile da 3 giorni. Siamo lontani dal valore limite del 15%.

Dunque da quando la Toscana rischia di finire verso la zona gialla? Se la crescita dei ricoveri si confermerà anche nella prossime settimane, la nostra regione potrebbe lasciare la zona bianca nella prima metà di settembre. Si teme anche “l’effetto vacanze”: il rientro di chi è in ferie potrebbe influire sulla circolazione del virus. Saranno quindi cruciali i dati dei prossimi giorni e anche l’incremento dei vaccinati con doppia dose.

Cosa si può fare se la Toscana torna in zona gialla: le regole

Di fatto la retrocessione non comporta cambiamenti eccezionali sulle regole anti-Covid. La differenza tra la zona bianca e la gialla sta soprattutto nell’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto e il ritorno del limite di 4 persone non conviventi al tavolo in bar e ristoranti. Non sono previste chiusure di attività o restrizioni agli spostamenti da e verso altre regioni bianche e gialle. Qui spieghiamo nel dettaglio cosa si può fare in zona gialla.