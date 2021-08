Vaccino senza prenotazione in Toscana con gli open day e in spiaggia

Negli hub della Toscana il vaccino è senza prenotazione, ma solo per delle fasce ben precise della popolazione, a cui sono riservati gli “open day”, mentre continua il viaggio dei camper che assicurano vaccini anti-Covid anche in spiaggia ai giovani e agli adulti, sia quelli registrati sul portale, sia le persone che si presentano direttamente alle postazioni mobili agli orari prestabiliti. Nella nostra regione le somministrazioni corrono e l’obiettivo resta quello di raggiungere l’immunità di gregge entro la fine di settembre, anche con iniziative come queste.

Minorenni 12-18 anni: vaccino senza prenotazione in Toscana, che documenti servono per gli open day

Da lunedì 16 agosto 2021, anche in Toscana, i ragazzi tra i 12 e i 18 anni possono presentarsi agli hub senza prenotazione, per sottoporsi al vaccino anti-Covid Pfizer o Moderna. I minorenni devono però essere accompagnati al centro vaccinale da entrambi i genitori o anche da un solo genitore se quest’ultimo è in possesso del modulo di autocertificazione firmato dall’altra persona che ha la patria potestà sul minore.

Sui portali internet delle Aziende sanitarie, come quello dell’Asl Toscana Centro, si possono anche scaricare i documenti per il vaccino e il modulo di autodichiarazione per i genitori, da portare già firmati all’hub. Servono poi la tessera sanitaria del minore e un documento di identità valido. Rimane comunque la possibilità di fare la prenotazione sul portale regionale.

Gli orari degli hub di Firenze, Prato e Pistoia per il vaccino ai minorenni

L’Asl Toscana Centro ha definito fasce orarie specifiche per i 15 hub di Firenze, Prato e Pistoia, dove i minorenni tra 12 e 18 anni possono essere sottoposti al vaccino senza prenotazione durante questi speciali “open day”. Ecco quando presentarsi:

Mandela Forum, Firenze tutti i giorni 13:00 – 18:00 Calenzano, Spazio Comunale tutti i giorni 13:00 – 18:00 Scandicci, Centro Rogers dal lunedì al venerdì 16:00 – 20:00; sabato e domenica

dalle 16 alle 18 Pontassieve, Ex Chino Chini tutti i giorni 8:00 – 12:00 Palazzetto Reggello tutti i giorni 8:00 – 12:00 Grassina, Casa del Popolo 9:00 -13:00 (chiusa venerdì) Palasport di Dicomano tutti i giorni 15:00 – 20:00 Empoli, Fondazione SESA tutti i giorni 9:00 -13:00 Palasport Fucecchio tutti i giorni9:00 -13:00 Polivalente Certaldo 9:00 -13:00 (chiuso domenica) Prato, Pegaso 2 tutti i giorni 16.30 – 19.30 Prato , Pellegrinaio Nuovo tutti i giorni 16.30 – 19.30 Pistoia, Cattedrale 8:30 – 12.30; dal 16 al 22 agosto lunedì, sabato, domenica – 19:00 -21:00 Pistoia, MCL San Biagio tutti i giorni 9:00 -21:00 Palaterme Montecatini tutti i giorni 11:00 – 16.30

Si consiglia comunque di controllare il sito ufficiale delle Aziende sanitarie di riferimento (Asl Toscana Centro, Nord Ovest e Sud Est). Ricordiamo che i ragazzi tra i 12 e i 16 anni possono inoltre essere vaccinati dal pediatra.

Vaccino Johnson & Johnson senza prenotazione per gli over 60

Accanto agli “open day” per i minorenni, in Toscana anche le persone tra i 60 e i 79 anni possono presentarsi senza prenotazione agli hub per essere sottoposte al vaccino: a loro è riservato il monodose Janssen dell’azienda Johnson & Johnson, disponibile inoltre in farmacia. Anche in questo caso si consiglia di arrivare ai centri vaccinali con i moduli già stampati e firmati per velocizzare le procedure di accettazione.

Tra Firenze, Prato e Pistoia chi ha più di 60 anni e meno di 79, può andare direttamente in 6 strutture: Mandela Forum di Firenze, Hub di Grassina (Casa del Popolo), Palasport di Dicomano, Pegaso 2 di Prato, Cattedrale di Pistoia, Fondazione Sesa di Empoli, durante i normali orari di apertura.

Vaccini in spiaggia, il calendario: tappe, date e orari in Toscana

La novità in questo mese di agosto è la partenza del progetto “Giovani sì – Vaccinano in spiaggia”, un camper attrezzato che gira tra le località di villeggiatura. A bordo è possibile sottoporsi al vaccino, riservando un posto sul portale della Regione Toscana o presentandosi senza prenotazione.

Questo servizio è stato pensato in particolare per i ragazzi tra i 12 e i 18 anni, ma possono fare il vaccino “in spiaggia” anche i più grandi, a patto che non abbiano ancora compiuto 60 anni. Come detto i sessantenni e i settantenni possono presentarsi negli hub senza prenotazione. Ecco il calendario dei 2 camper della Regione Toscana per i vaccini in spiaggia con le prossime tappe e gli orari:

Giovedì 19 agosto, ore 13-22

Marina di Pisa , via Lanfreducci angolo via Repubblica Pisana

, via Lanfreducci angolo via Repubblica Pisana Venerdì 20 agosto, ore 16-22

Cinquale , Piazza Maccari

, Piazza Maccari Venerdì 20 agosto, ore 23-2

Cinquale , lungo mare (via IV Novembre)

, lungo mare (via IV Novembre) Sabato 21 agosto, ore 15-24

Marina di Massa , Piazza Betti

, Piazza Betti Domenica 22 agosto, ore 16-24

Lido di Camaiore , Pontile del Lido, ore 16-24

, Pontile del Lido, ore 16-24 Domenica 22 agosto, ore 17.30 – 23.00 ( nuova data )

Rispescia , Festambiente

) , Festambiente Lunedì 23 agosto, ore 16-24

Forte dei Marmi , Pineta Falcone e Borsellino

, Pineta Falcone e Borsellino Martedì 24 agosto, ore 16-24

Viareggio , Piazza Mazzini

, Piazza Mazzini Mercoledì 25 agosto, ore 16-24

Marina di Pietrasanta , piazza Europa

, piazza Europa Giovedì 26 agosto, ore 13-22

Marina di Vecchiano , via del Mare

, via del Mare Venerdì 27 agosto, ore 15-24

Marina di Carrara, piazza Ingolstadt

Qui il nostro articolo sui dubbi più comuni sul vaccino: ad esempio se dopo l’iniezione si può prendere il sole o se si può fare quando si ha la tosse.