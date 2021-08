Toscana zona rossa da oggi? Solo per l’Europa, non cambiano le regole

“Da quando la Toscana è zona rossa, già da oggi?”: il panico corre sui social in un normale pomeriggio di agosto dopo l’aggiornamento delle mappe europee. C’è chi teme il ritorno delle regole anti-Covid più stringenti con chiusure e stop agli spostamenti, chi si dispera per le vacanze che rischiano di andare in fumo. Ma alla fine, viene fatta chiarezza. La cattiva notizia è che anche la Toscana e le Marche sono finite nella lista delle regioni italiane zona rossa secondo l’Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, insieme a Sicilia e Sardegna. La buona è che questi colori Ue non hanno niente a che fare con la classificazione italiana in base alla quale sono stabilite le restrizioni contro il coronavirus.

Regole anti-Covid: la Toscana è bianca

Dunque, prendendo in considerazione la mappa del governo italiano dei colori Covid, al 6 agosto 2021, la Toscana si trova ancora in zona bianca e non nella tanto temuta zona rossa: non sono previste ulteriori restrizioni, se non quelle entrate in vigore da oggi per l’obbligo di green pass nelle principali attività a rischio assembramento. Certo, nella nostra regione aumentano contagi e ricoveri, ma il rischio che si affaccia per la Toscana, come per altre aree di Italia, è di scivolare lentamente verso la zona gialla, che comunque non prevede lo stop agli spostamenti da e verso altre regioni. Tornerebbero “solo” l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto e alcuni limiti per i ristoranti (4 commensali conviventi e chiusura alle 18 per quelli al chiuso).

Da quando la Toscana è zona rossa per l’Europa? Cosa cambia?

Discorso diverso invece per le mappe europee con cui il centro dell’Ue per la prevenzione e il controllo delle malattie monitora la diffusione del Covid nel continente. Secondo questa classificazione (che come detto non incide sulle regole nazionali italiane) la Toscana è considerata zona rossa, da quando l’incidenza dei casi è aumentata. La pagella dell’Ecdc considera rosse le regioni d’Europa dove negli ultimi 14 giorni si sono registrati tra 75 e 200 casi di Covid, ma dopo questa “sfumatura” c’è il rosso scuro in cui ricade ad oggi buon parte della Spagna. Cosa comporta? La mappa serve per dare indicazioni sulle aeree dov’è più sicuro viaggiare. Ora c’è chi teme che questo passaggio in rossa scoraggi molti turisti esteri a venire in Toscana.

Da parte sua il presidente della Regione Eugenio Giani si è detto “perplesso” per il passaggio in zona rossa della Toscana nel monitoraggio dell’Ecdc con “dati che connotano una situazione che personalmente non ritrovo”, ha detto ai giornalisti dopo l’aggiornamento della mappa del 5 agosto. “Ci troviamo ad avere una situazione chiaramente di stabilizzazione della curva e in questo contesto vediamo che abbiamo 225 ricoveri, ma nei reparti Covid ci sono più di 5 mila posti a disposizione. Abbiamo in terapia intensiva 22 persone ricoverate, quando noi ne possiamo reggere fino a 650-700. Quindi rimango perplesso”.