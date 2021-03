Le FAQ del governo al Dpcm e all’ultimo decreto Covid sono chiare. Anche in zona rossa si può andare nelle seconde case a Pasqua: attenzione, però, in Toscana un’ordinanza del presidente della Regione Eugenio Giani consente questi spostamenti solo a categorie specifiche di cittadini. Da Nord a Sud, in molte zone d’Italia provvedimenti locali hanno stretto le maglie per chi vuole recarsi nelle abitazioni di villeggiatura, al mare, in campagna o in montagna, per limitare la circolazione del virus Covid-19.

La zona rossa toscana e gli spostamenti verso le seconde case: le regole per i residenti in regione

Dal 29 marzo 2021 la Toscana è diventata zona rossa, quindi nella settimana di Pasqua e in quella successiva si riducono le possibilità di spostamento. È possibile uscire di casa solo per motivi essenziali: lavoro, salute e necessità, come succedeva durante il lockdown. Le scuole sono chiuse, i ristoranti e i bar sono attivi solo per l’asporto, molti negozi non possono aprire. Qui cosa si può fare nella zona rossa toscana.

Per quanto riguarda le seconde case, nella zona rossa toscana gli spostamenti sono consentiti anche durante la settimana di Pasqua, ma si può andare soltanto se:

si è residenti in Toscana

in Toscana lo spostamento è fatto solo dal nucleo familiare (convivente) proprietario della seconda casa

proprietario della seconda casa la seconda casa non è abitata da persone diverse dal nucleo familiare convivente proprietario dell’immobile

da persone diverse dal nucleo familiare convivente proprietario dell’immobile la seconda casa è stata acquistata o affittata prima del 14 gennaio 2021

In sostanza, se è residenti in Toscana e si è proprietari di una seconda casa, durante le vacanze pasquali si può andare verso questa abitazione solo con le persone con cui si condivide la casa principale (ad esempio mamma, papà e bambini), ma non ritrovarsi nelle seconde case con altri parenti. In caso di controlli durante gli spostamenti verso le seconde case nella zona rossa toscana, è necessario compilare il modulo di autocertificazione (qui il pdf). Le forze dell’ordine successivamente potranno controllare la veridicità di quanto dichiarato.

Va tenuto presente che il decreto legge di Pasqua, prevede che esclusivamente nelle giornate di zona rossa nazionale il 3, 4 e 5 aprile si possa andare a fare visita ai parenti in un’abitazione privata, all’interno della propria regione, una volta al giorno, tra le 5 e le 22, in massimo 2 persone più eventuali figli under 14 o non autosufficienti conviventi.

Ordinanza del presidente Giani per le seconde case nella zona rossa toscana: a Pasqua non si può andare se…

Le regole cambiano per chi non è residente in Toscana: il presidente della Regione Eugenio Giani ha firmato un’ordinanza più restrittiva rispetto alle norme nazionali sulla zona rossa, anche per la settimana di Pasqua e Pasquetta. Questo per limitare gli spostamenti di chi proviene da fuori regione.

Secondo il provvedimento, le persone non residenti in regione possono entrare in Toscana per andare “presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case)” soltanto per “motivi di salute, di lavoro, di studio oppure per comprovate e gravi situazioni di necessità e/o di indifferibilità documentata”, si legge nell’ordinanza.

Fino a quando: il testo dell’ordinanza di Giani (pdf)

Il divieto è in vigore fino a domenica 11 aprile 2021 (compresa). Il testo completo dell’ordinanza è stato pubblicato sul BURT, il Bollettino ufficiale della Regione Toscana: ecco il pdf.