Autocertificazione zona arancione toscana: modulo pdf (aprile 2021)

La Toscana torna in zona arancione, ma il modulo di autocertificazione pdf messo a punto dal Ministero degli Interni serve sempre: anche in questo mese di aprile 2021 è necessario compilare l’autodichiarazione Covid per giustificare gli spostamenti fuori comune o i viaggi verso altre regioni. Secondo le regole della zona arancione infatti non si può uscire dal comune di residenza o domicilio se non per validi motivi, mentre a livello nazionale è in vigore il blocco degli spostamenti tra regioni fino al 30 aprile 2021.

Quando serve l’autocertificazione in zona arancione e quali sono i motivi validi per uscire dal comune

Dal 12 aprile 2021 la Toscana diventa zona arancione e da quel momento sono in vigore le regole e le restrizioni per gli spostamenti fuori comune, da giustificare con l’autocertificazione Covid, il modulo in pdf da stampare e compilare (oppure fornito direttamente dalle forze dell’ordine). Restano 3 i motivi validi per uscire dal proprio comune di domicilio o residenza o per lasciare la regione:

motivi di salute , ad esempio per recarsi a una visita programmata o per andare a ritirare farmaci salvavita

, ad esempio per recarsi a una visita programmata o per andare a ritirare farmaci salvavita comprovate esigenze di lavoro , che quindi bisogna essere in grado di dimostrare agli agenti. Giustificati anche gli spostamenti per andare a scuola, alle lezioni in presenza

, che quindi bisogna essere in grado di dimostrare agli agenti. Giustificati anche gli spostamenti per andare a scuola, alle lezioni in presenza motivi di necessità

Tra i motivi di necessità rientrano anche gli spostamenti in zona arancione per fare la spesa in un supermercato più conveniente fuori dal proprio comune, a patto che la destinazione sia in un comune limitrofo: anche per questo serve l’autocertificazione. Si può inoltre andare a un funerale di un parente stretto fuori comune, compilando sempre il modulo.

L’autocertificazione Covid per la zona arancione: Toscana, il modulo pdf per gli spostamenti (aprile 2021)

Riguardo all’autocertificazione pdf per la zona arancione, ad aprile non sono arrivate novità: anche in Toscana per gli spostamenti tra comuni e fuori regione è possibile stampare l’ultima versione del modulo pdf, messo a punto dal Ministero degli Interni lo scorso ottobre e valido anche per il 2021. Si tratta dello stesso modello da usare anche durante il coprifuoco o in zona rossa.

Sul modulo di autocertificazione vanno specificati i propri dati personali, il motivo degli spostamenti, l’indirizzo da cui è iniziato il viaggio e il luogo di destinazione: si tratta di un file pdf editabile che è possibile stampare già compilato. In ogni caso le forze dell’ordine possono fornire ai cittadini i modelli da riempire.

Dove scaricare il modello di autodichiarazione: il link al sito del Ministero dell’Interno

Ecco qui il link del sito del Ministero dell’Interno da cui scaricare il modello di autocertificazione per la zona arancione toscana, valido anche nel 2021.