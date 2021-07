Il rischio è un agosto con la Toscana in zona gialla. È questa la paura dei cittadini toscani visto l’aumento dei casi Covid: in questo momento in regione ci sono 75 nuovi casi per 100mila abitanti, a 150 scattano le restrizioni per cui l’allerta è massima.

Cosa si può fare e cosa no in zona gialla.

Toscana in zona gialla a prescindere dai letti ospedalieri

Rimangono bassi i dati sulle degenze Covid (2%) e terapie intensive (3%). Con l’aumento dei positivi però la paura è che la soglia venga superata tra una settimana: se ciò dovesse accadere la Toscana entrerebbe in zona gialla dal 9 agosto, a prescindere dalla bassa occupazione di posti letto.

Nuovi appelli per la vaccinazione

Intanto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani continua a chiedere ai toscani di vaccinarsi. Grazie alle forniture aggiuntive, nei prossimi giorni la Regione metterà a disposizione ulteriori 30mila posti per vaccini Pfizer e Moderna nelle agende. La Toscana, negli ultimi giorni, sta effettuando 35mila vaccinazioni di media al giorno, un dato che rende Giani “molto contento”. Sono in particolare i giovani, spiega il governatore toscano, a prenotarsi, anche per l’obbligo del green pass per molte attività. Sulla manifestazione di sabato a Firenze, con un gruppo di no vax che ha creato qualche problema sia alla Fortezza che in piazza della Signoria, Giani preferisce invece non commentare, anche per evitare ulteriori polemiche.