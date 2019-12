Arrivano i fondi da Roma per la linea 3 della tramvia tra Firenze e Bagno a Ripoli: il Comune conta di far partire i lavori nel 2020, che sarà anche l’anno della variante del centro storico, quella che porterà i binari di Sirio fino a San Marco. Intanto il Ministero dei Trasporti sta studiando le carte del tram per Campo di Marte e Rovezzano.

I fondi per la linea 3 “bis” della tramvia: Firenze – Bagno a Ripoli

È arrivato il via libera da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai 200 milioni di euro promessi per la linea 3 della tramvia (quella che nei progetti i tecnici chiamano linea 3.2) da piazza della Libertà fino a Bagno a Ripoli, passando da Gavinana e viale Europa. I fondi si vanno a sommare agli 80 milioni di finanziamenti europei, che sono a disposizione per i cantieri, a patto che il nuovo tracciato sarà concluso entro il 2023.

Passata la conferenza dei servizi, Palazzo Vecchio preme sull’acceleratore della tramvia per il quadrante sud, e punta a far partire i lavori a fine 2020, con i primi cantieri che interesseranno il versante di Bagno a Ripoli e che permetteranno di costruire il nuovo ponte sull’Arno tra Bellariva e l’Albereta.

La variante della tramvia per il centro storico di Firenze

L’ok del Mit allo stanziamento di fondi “è un buon segnale – ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella a margine degli auguri di Natale alla città – avanti tutta con la tramvia, la conferenza dei servizi per la linea per Bagno a Ripoli si è tenuta, ormai mancano pochi passaggi amministrativi burocratici che comunque vanno fatti. Sappiamo che il 2020 sarà l’anno della variante per piazza San Marco e dell’avvio del lavori per Bagno a Ripoli”.

La cosiddetta Vas (sigla che sta per “Variante alternativa al centro storico”) è stata studiata per portare la tramvia nel cuore di Firenze dopo che è stata abbandonata l’idea del passaggio da piazza Duomo. Sulla carta si tratta del completamento della linea 2. I binari partiranno dalla Fortezza, con un’interconnessione al tracciato esistente, e arriveranno in piazza Libertà per poi dirigersi verso piazza San Marco, dove è previsto il capolinea.

E la tramvia per Campo di Marte e Rovezzano

Intanto qualcosa si muove anche per l’ampliamento delle rete verso est. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella prima parte del 2020 studierà la carte del progetto preliminare della linea 3.2.2 da piazza della Libertà a Rovezzano, passando da Campo di Marte, per l’eventuale stanziamento di fondi.