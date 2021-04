Tramvia Firenze, linea 4: appalto dei lavori entro settembre 2022

Gara di appalto per il progetto esecutivo e per la realizzazione della linea T4 della tramvia di Firenze entro settembre 2022. È quanto annunciato dal sindaco di Firenze Dario Nardella, intervenendo all’evento di presentazione dell’avvio dei lavori della nuova Factory negli spazi della Manifattura Tabacchi.

Dario Nardella: “Saremo pronti per la gara di appalto”

“Noi saremo pronti – ha affermato – con la gara di appalto per il progetto esecutivo e per la realizzazione della linea quando sarà finita la Factory, cioè entro l’estate dell’anno prossimo, perché abbiamo bisogno di infrastrutture e mobilità per connettere i luoghi della città”.

Le parole del sindaco Dario Nardella sulla nuova linea 4 della tramvia a Firenze

Nardella ha spiegato che “dalla Manifattura Tabacchi passerà la linea 4 della tramvia, la linea che collega la stazione Leopolda – altro luogo che rinasce perché è un luogo legato alle grandi fiere, ai congressi – agli eventi, che si combina benissimo con la Manifattura. La linea dalla stazione Leopolda passa dalla Manifattura andando verso Ovest, costeggiando l’Arno. Dunque una linea che rappresenta un’ulteriore occasione di connessione della Manifattura con il resto della città”.

