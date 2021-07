Si è chiusa oggi la conferenza dei servizi sul progetto definitivo della tramvia di Firenze per la linea 3 Libertà-Bagno a Ripoli.

Tramvia Firenze, linea Libertà – Bagno a Ripoli

Come si spiega da Palazzo Vecchio sono arrivati i pareri richiesti per dare il via libera al progetto definitivo revisionato e aggiornato a seguito del recepimento delle indicazioni e prescrizioni della conferenza dei servizi del 28 novembre 2019 e delle indicazioni di non assoggettabilità a Via. Adesso si potrà procedere con l’elaborazione della documentazione per l’esame e l’approvazione da parte della Giunta e del Consiglio comunale.

Soddisfazione da parte delle amministrazioni

GIORGETTI – Soddisfazione da parte dell’assessore alla mobilità di Palazzo vecchio Stefano Giorgetti che parla di atto importante. L’assessore ha ricordato che questa linea collegherà appunto piazza della Libertà con Bagno a Ripoli e grazie alle altre linee si potrà raggiungere l’aeroporto, la stazione di Santa Maria Novella e presto quella dell’Alta velocità, l’ospedale di Careggi oltre al centro e a molte altri luoghi importanti della città. E “con il completamento della linea fino a Rovezzano si potrà andare in tramvia anche lo stadio”.

CASINI – Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha dichiarato di voler andare rapidi con i prossimi step amministrativi propedeutici all’avvio della fase operativa per “realizzare un’opera fondamentale per la viabilità del capoluogo e di tutta l’area a sud est di Firenze”.