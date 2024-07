Regione, Ispro e Unicoop: prevenzione oncologica al supermarket

- Pubblicità -

Regione Toscana, ISPRO e Unicoop Firenze fanno fronte comune per la prevenzione oncologica con l’iniziativa “Metti la prevenzione nel carrello” che parte da Firenze e che proseguirà in altre province nei prossimi mesi.

A partire dall’8 luglio, per un mese, l’Unità mobile dell’ISPRO, dotata di screening mammografico per la prevenzione oncologca, sosterà in Piazza Bartali, di fronte al punto vendita UniCoop di Gavinana, per consentire di effettuare mammografie a tutte le donne che hanno ricevuto l’invito a casa e per quelle che devono partecipare allo screening.

Inoltre, durante il periodo di permanenza dell’unità mobile, sarà possibile consegnare la provetta per il test del sangue occulto nelle feci per lo screening del colon retto. Tutti coloro che hanno già ricevuto la lettera di invito al test potranno quindi avvalersi di questa ulteriore modalità di consegna. Durante il mese di luglio, all’interno del Centro Unicoop di Gavinana, verranno svolte anche una serie di iniziative dedicate alla prevenzione oncologica con medici epidemiologi, dermatologi, dietisti e biologi.

L’iniziativa fa parte di un più ampio protocollo d’intesa tra Regione Toscana, ISPRO e Unicoop Firenze che ha come obiettivo la condivisione e la diffusione, sul territorio toscano, di attività di prevenzione oncologica, promozione della salute, stili di vita e di interventi per promuovere l’adesione agli screening.

Nei punti vendita di Unicoop Firenze sarà possibile sarà possibile verificare il possesso dei requisiti per accedere ai test dei programmi di screening oncologici (mammografia, PAP test, HPV test e test del sangue occulto nelle feci), e partecipare ad attività dedicate alla prevenzione oncologica con il supporto dei professionisti dell’ISPRO. Dopo Firenze, nei prossimi mesi l’iniziativa proseguirà e farà tappa in altri Coop.fi toccando via via le province di Prato, Pistoia, Lucca, Pisa, Arezzo e Siena.

Prevenzione oncologica: come partecipare agli screening

Per lo screening mammografico, chi ha tra i 45 e 74 anni ed è interessata a effettuare una mammografia presso l’Unità mobile presente al Coop.fi di Gavinana, può scrivere un messaggio WhatsApp al numero 3382000224 con il testo “contattami” per chiedere informazioni e verrà richiamata.

Per lo screening del colon retto, per tutti coloro che hanno già ricevuto l’invito a casa per effettuare lo screening del colon retto, è possibile restituire la provetta presso l’Unità mobile dalle ore 8.30 alle ore 17.30.

Chi non ha ancora ricevuto l’invito, può recarsi al punto informativo dell’ISPRO nei giorni indicati nel programma per verificare il possesso dei requisiti per accedere allo screening del colon retto.

Nel mese di luglio al Centro*Gavinana di Firenze sono in programma tanti appuntamenti con i professionisti dell’Istituto:

“A che punto sei con lo screening? Verificalo con noi” – 8 e 23 luglio, 1° agosto – ore 9-13

“Una spesa sana e consapevole per la salute” – 13 luglio, ore 9-13 e 30 luglio, ore 15-18

“Prenditi cura della tua pelle” – 17 luglio, ore 15-18

“Consulenza genetica oncologica: la tua storia familiare è importante” – 27 luglio, ore 9-13

Inoltre, in sala soci, si terranno due incontri divulgativi aperti a tutti sui corretti stili di vita (11 luglio, alle 17.30) e sul ventaglio di screening oncologici attualmente disponibili (18 luglio, alle 17.30). Per partecipare agli incontri è necessario prenotarsi al link coopfi.info/eventi.

Per ulteriori informazioni:

regione.toscana.it/screeningoncologici

Email: [email protected]

Telefono: 055545454 (tasto 4 percorso screening e tasto 1 ambito fiorentino: dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 18.30 – sabato dalle 7.45 alle 12.30