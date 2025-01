Unicoop Tirreno e Coop Centro Italia si uniscono in Unicoop Etruria

- Pubblicità -

Novità nel mondo Coop. Unicoop Tirreno, la cooperativa di consumo che conta 98 supermercati tra Toscana, Lazio e Umbria, si unirà con Coop Italia, attiva con 76 punti vendita tra Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo dando vita a Unicoop Etruria Società Cooperativa. Le due realtà hanno avviato un percorso di aggregazione, deliberato dai rispettivi consigli di amministrazione, che è stato presentato agli organismi di rappresentanza dei soci, al personale direttivo e alle organizzazioni sindacali.

Il percorso verso l’aggregazione di Unicoop Tirreno e Coop Centro Italia

“L’obiettivo è quello di dare vita a una nuova e più forte cooperativa nel cuore dell’Italia Centrale”, viene spiegato in una nota. A febbraio saranno convocate le assemblee dei soci alle quali verranno sottoposte queste novità. In attesa delle modifiche statutarie, le due cooperative proseguono un percorso di avvicinamento sia dal punto di vista della socialità, sia estendendo le sinergie già in essere su logistica, informatica, centrale acquisti.

In questo percorso l’altra grande cooperativa di consumo del territorio toscano, Unicoop Firenze (Coop.fi), sarà parte del progetto di rilancio: ha espresso “un’esplicita manifestazione di interesse a una revisione dei perimetri delle cooperative per semplificare il sistema e renderlo più adeguato ai nuovi bisogni dei territori, dei soci e dei consumatori”, si legge nella nota stampa.

La nuova Unicoop Etruria

Unicoop Tirreno, con sede a Piombino (Livorno), è nata 80 anni fa e oggi conta 510 mila soci, 3500 dipendenti e 98 supermercati in Toscana, Lazio e Umbria. Coop Centro Italia ha oltre 270 mila soci, 2300 lavoratori e 76 punti vendita in Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo. La loro unione darà vita a una delle più grandi cooperative di consumo nel nostro Paese. L’assetto di Unicoop Etruria sarà basato su una divisione chiara di ruoli tra chi rappresenta i soci consumatori e chi ha la responsabilità della gestione, ovvero rispettivamente il Consiglio di sorveglianza e il Consiglio di gestione.

Aggregazioni di questo tipo sono state negli anni una costante tra le cooperative di consumatori. Un tema che è stato al centro del Documento programmatico per il rinnovamento del settore approvato a settembre 2024 a Populonia (Livorno) dalle Cooperative del Distretto Coop Tirrenico.

“Con il documento presentato a Populonia abbiamo tracciato un percorso per il rafforzamento della cooperazione tra consumatori del distretto tirrenico, partendo dall’analisi dei cambiamenti in atto nella nostra società – afferma Roberto Negrini, presidente del Distretto Coop Tirrenico -. L’aggregazione di due realtà importanti come Unicoop Tirreno e Coop Centro Italia è un passo fondamentale per dare risposta alle nuove esigenze economiche e sociali del nostro territorio, frutto di un lavoro di squadra che procede da mesi con un obiettivo comune: centralità del socio, maggiore convenienza e incremento della solidità economica e patrimoniale del movimento cooperativo”.