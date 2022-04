Uova solidali da comprare per la Pasqua 2022

Molte associazioni, anche in Toscana, offrono la possibilità di acquistare uova solidali in vista dalla Pasqua 2022. Un gesto di solidarietà nei confronti di chi ha più bisogno e delle fondazioni che forniscono servizi di assistenza sanitaria ai malati gravi. Ecco dove comprarle.

Le uova di Pasqua solidali 2022 della ATT

L’Associazione Tumori Toscana è stata fondata nel 1999 da Giuseppe Spinelli per fornire cure domiciliari gratuite ai malati di tumore. In occasione delle festività pasquali 2022, l’ATT ha deciso di dare la possibilità di acquistare delle uova di cioccolato che sostengono le attività dell’organizzazione. I volontari scenderanno nelle piazze di Firenze, Prato e Pistoia per garantire cure e assistenza domiciliare gratuita alle persone malate di tumore.

Fino al 12 aprile chi vorrà potrà acquistare le uova solidali, le colombe e altri prodotti in occasione della Pasqua 2022, attraverso un piccolo contributo volontario. Per maggiori informazioni sulle postazioni di vendita dell’Associazione Tumori Toscana visitare il sito web o chiamare il numero 055. 24.66.666.

Le uova di Pasqua AIL, non solo nelle piazze

Torna anche l’iniziativa delle uova di Pasqua “firmate” dall’Associazione Italiana Leucemia. Dopo la campagna 2022 nelle piazze, che si è conclusa il 3 aprile, i “punti amici” di Firenze, tra cui negozi e supermercati, esporranno le uova di pasqua AIL che potranno essere acquistate con una donazione minima di 12 euro. Oltre ai punti amici, sarà possibile acquistarle recandosi alle sedi locali di AIL di Firenze e nelle altre città. Il ricavato andrà a sostenere la ricerca scientifica, le case alloggio AIL, a finanziare le cure domiciliari e molte altre iniziative.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 055.4364273 oppure scrivere una mail a [email protected]

L’iniziativa dell’ANT, uova di Pasqua solidali anche online

La Fondazione ANT è la più grande fondazione non profit in Italia per l’assistenza socio-sanitaria gratuita ai pazienti oncologici. Anche quest’anno ANT ripropone l’iniziativa dell’uovo sospeso, dando la possibilità a tante persone di compiere un gesto solidale.

Con una spesa di 15 euro è possibile donare un uovo di pasqua di 500 grammi a persone in condizioni economiche difficili e contemporaneamente contribuire al servizio di assistenza medica alle persone malate di tumore. In questo 2022 le uova di Pasqua solidali possono essere acquistate nei punti di vendita organizzati da ANT oppure online.

E la colomba della Fondazione File

Non solo uova, per la Pasqua 2022 ci sono anche colombe solidali. Sono quelle delle Fondazione File, che ha lanciato questa iniziativa per sostenere il servizio di assistenza ai malati gravi e alle loro famiglie. I dolci sono realizzati da Corsini Biscotti e consegnati in un’elegante confezione regalo color arancio. La donazione minima è di 15 euro.

In vista della Pasqua 2022 è possibile comprare la colomba solidale della Fondazione File sullo shop online, con consegna a domicilio, oppure ordinarla e passare a ritirarla presso la sede della Fondazione, a Firenze in Via San Niccolò 1. Info: 055 200 1212.