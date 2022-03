Uova di Pasqua Ail 2022, dove comprarle: i volontari tornano nelle piazze

Le Uova di Pasqua 2022 dell’Ail arrivano nelle piazze d’Italia nel primo weekend di aprile, da Milano a Roma fino a Firenze, dove sarà possibile comprare questi “dolci solidali” e contribuire così alla ricerca scientifica e all’assistenza dei malati di tumore del sangue. Oggi più che mai c’è bisogno di un contributo, dice l‘associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma. Negli ultimi due anni, per effetto della pandemia, l’Ail aveva optato per la consegna a domicilio delle uova di Pasqua promuovendo alcune raccolte di fondi online, adesso i volontari tornano nelle piazze: il “prezzo” pagato per queste uova serve a sostenere studi scientifici, finanziare borse di studio per giovani ricercatori e per aiutare centri ematologici in tutta Italia.

Uova di Pasqua Ail 2022: il costo, dove comprarle e la mappa delle piazze

Il “costo” di un uovo di Pasqua Ail non è sempre lo stesso, perché dipende dalla generosità delle stesse persone che lo acquistano: non c’è un prezzo preciso, per comprarlo l’associazione ha fissato sola la donazione minima pari a 12 euro. Quest’anno inoltre la sorpresa è il nuovo colorato incarto che rende più riconoscibile questo prodotto solidale, da prendere per sé o da regalare a parenti e amici.

Ecco come acquistare le uova di Pasqua dell’Ail: andare direttamente nelle tante piazze d’Italia, tra il 1°, 2 e 3 aprile 2022, dove saranno presenti i banchi dei volontari. A Milano e Roma e Firenze, ad esempio, gli stand saranno allestiti in una ventina punti diversi, in centro come nei dintorni, lungo le strade più frequentate ma anche in parrocchie e negozi. Per sapere dove comprare le uova Ail 2022 è possibile consultare la mappa online delle piazze sul sito ufficiale oppure contattare la sezione provinciale dell’associazione più vicina o ancora chiamare il numero di telefono 0670386060 attivo dal 29 marzo al 2 aprile

Uovo Ail, perché comprarlo

I fondi raccolti con le uova Ail di Pasqua andranno a sostenere la ricerca scientifica sui tumori del sangue, le cure domiciliari per adulti e bambini, le case alloggio che ospitano malati e familiari costretti a spostarsi lontano dalla propria abitazione per le cure, i centri ematologici, i servizi socio-assistenziale, la formazione e l’aggiornamento di medici, biologi, infermieri e tecnici di laboratorio.

Anche volti noti del mondo dello spettacolo hanno lanciato il loro appello per sostenere questa bella iniziativa. Tra loro anche Drusilla Foer, in un video diffuso sui canali social di Ail.