Vaccini Covid over 30, Toscana: la prenotazione parte da 1982 e 1983

Trentenni ai blocchi di partenza: la prenotazione dei vaccini anti-Covid per gli over 30 in Toscana parte da giovedì 3 giugno 2021, quando sulla piattaforma della Regione potranno fissare un appuntamento i nati nel 1981 e 1983, al momento esclusi dagli open day AstraZeneca riservati a tutti gli over 40. L’annuncio è arrivato con una nota ufficiale. Tocca quindi a una nuova fascia della popolazione, iniziando dalla somministrazione del vaccino ai 39enni e 38enni, poi le agende saranno aperte nei giorni successivi di biennio in biennio fino ad arrivare ai 30enni, come già successo per le altre classi di età.

Vaccini anti-Covid over 30 in Toscana, a che ora scatta la prenotazione e quando l’appuntamento

Ancora la Regione non ha comunicato l’orario in cui il 3 giugno inizierà la prenotazione online per gli over 30 nati nel 1982 e 1983. Se sarà seguito lo schema messo in atto fino a questo momento, l’apertura ai click sarà alle ore 17. Sulla piattaforma “Prenota vaccino” bisognerà inserire i propri dati, il codice fiscale, un indirizzo mail e un numero di cellulare (qui la nostra guida su come fare la prenotazione).

I primi posti liberi per i trentenni saranno tra i mesi di giugno e luglio, ma resta da capire quale tipo di vaccino verrà messo a disposizione degli over 30. Intanto, a livello nazionale, a metà giugno si attende la nuova direttiva del commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo che aprirà la vaccinazione a tutti, senza più distinzione di età.

Open day e prenotazioni last minute per i vaccini in Toscana

È destinata a slittare di una settimana l’apertura in Toscana della cosiddetta “prenotazione last minute” dei vaccini, per fissare 24 ore prima un appuntamento, in base alle dosi avanzate. Se ne parlerà probabilmente nei primi giorni di giugno, perché sono necessari alcuni perfezionamenti del sistema informatico. Intanto la Regione Toscana va avanti con gli open day dei vaccini, senza prenotazione, una strategia che sta pagando: tutte le fasce di età sopra i 40 anni compiuti possono presentarsi senza prenotazione e mettersi in fila davanti agli hub in date e orari specifici (qui il calendario per l’Usl Toscana Centro). Come detto al momento il “Vaccino day” non riguarda gli over 30.