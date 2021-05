Il commissario per l’emergenza Covid chiama, la Toscana per ora non risponde sui vaccini agli over 40: si attende una riunione dei vertici regionali per capire quando poter far partire la prenotazione sul portale ufficiale anche per questa fascia di età. Il generale Francesco Figliuolo, dopo aver spinto i vari territori italiani ad aprire le agende agli over 50 (qui il calendario della Toscana), abbassa ancora l’asticella dell’età: da lunedì 17 maggio 2021, ha detto il commissario, le Regioni potranno dare il via alle prenotazioni del vaccino per persone con più di 40 anni, ossia fino ai nati nel 1981.

Quando l’apertura della prenotazione per i vaccini agli over 40 in Toscana?

Una vera e propria corsa ai vaccini anche in Toscana che ha portato nelle ultime settimane prima all’apertura del portale “Prenota vaccino” per gli over 60, poi al progressivo via libera a chi ha più di 50 anni e adesso si punta ai quarantenni. La Regione aveva appena finito di mettere a punto il calendario per i cinquantenni quando è arrivato il nuovo invito del commissario Figliuolo, motivato anche dall’allungamento a 42 giorni del richiamo per Pfizer e Moderna.

La questione dei vaccini agli over 40 sarà al centro oggi (13 maggio) di un summit dei vertici della Regione Toscana per fare il punto sul calendario e sulla prenotazione. Sembra probabile che, prevedendo l’apertura delle agende dalla settimana del 17-13 maggio, gli appuntamenti per la somministrazione del vaccino a chi ha 40 anni sanno fissati in piena estate, tra la fine di luglio e il mese di agosto, quando la Toscana dovrebbe essere a buon punto con le iniezioni agli over 50. Si attendono però conferme ufficiali.

Il nodo dei vaccini a chi ha più di 40 anni e la questione delle persone fragili

Restano da risolvere ancora alcuni paradossi della campagna vaccinale. Una buona fetta degli over 70 è ancora scoperta e sono in pochi quelli che fanno la prenotazione del vaccino sul portale o tramite il numero verde a loro dedicato (800 11 77 44): per questo la Regione sta concludendo un accordo con i medici di famiglia. Un altro nodo da sciogliere in Toscana, prima del via alla prenotazione degli over 40, è quello delle persone fragili a causa di malattie preesistenti, ma che non rientrano per la gravità delle loro condizioni nella categoria degli estremamente vulnerabili, che invece già stanno ricevendo il vaccino.

Pur aprendo ai 40enni, il commissario per l’emergenza ha ribadito che l’attenzione va tenuta ancora alta per i soggetti fragili, soprattutto quelli over 60. La Regione Toscana nei giorni scorsi ha annunciato che nella settimana del 17-23 maggio si sapranno le date di prenotazione per i fragili, ma il iva libera ai 40enni potrebbe anticipare il piano anche per chi è più a rischio. Il calendario vaccinale è pubblicato sul sito della Regione Toscana.