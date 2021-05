Come prenotare il vaccino in Toscana: portale online e numero verde Covid

La campagna di vaccinazione si apre a una larga fetta di toscani. Dopo le fasce di popolazione più anziane, scattano le prenotazioni online per i vaccini degli over 60, 50 e dalla prossima settimana il portale si aprirà anche dei 40enni: ecco quindi come prenotare il vaccino anti-Covid in Toscana, chi può farlo e cosa serve.

Dove e come prenotare il vaccino anti-Covid in Toscana

Sessantenni, cinquantenni, over 40 e successivamente tutti gli altri, dagli over 30 in giù, possono fare la prenotazione sul portale online della Regione Toscana all’indirizzo prenotavaccino.sanita.toscana.it che è accessibile anche dal cellulare, se si è dotati di smartphone. Per queste fasce di età al momento non è previsto un numero verde. La Regione Toscana si è affidata a un proprio sito e non al portale di Poste Italiane, usato per prenotare in altre zone d’Italia.

Per evitare che il sito dei vaccini risulti bloccato in caso di un numero massiccio di prenotazioni, è stato inserito un sistema di fila virtuale, che filtra gli utenti e li mette in attesa, indicando quante persone si hanno davanti e quanto resta da aspettare. Arrivato il proprio turno, si avranno 10 minuti di tempo per selezionare la propria categoria ed entrare nel portale di prenotazione dei vaccini.

Cosa serve per la prenotazione dei vaccini sul portale online della Regione Toscana e come funziona

Codice fiscale, un numero di telefono cellulare su cui ricevere il codice di prenotazione del vaccino via SMS e una mail dove sarà spedito il promemoria: ecco cosa serve per prenotare sul portale online della Regione Toscana. Ovviamente è necessario far parte delle categorie per cui sono state aperte le agende (vedi sotto). Una volta inseriti i propri dati, conclusa la verifica e spuntate le caselle sulla privacy e sulle regole della campagna di vaccinazione, si riceverà un codice OTP sul numero di cellulare indicato, che può essere richiesto di nuovo nel caso si riscontrassero problemi in fase di registrazione.

Selezionando una provincia toscana e il centro vaccini, ad esempio l’hub del Mandela Forum a Firenze, sarà possibile prenotare nelle date e negli orari disponibili. Alla fine della procedura sul portale online della Regione Toscana, sarà possibile salvare in pdf il promemoria, con i link al consenso informato da stampare e portare compilato e quello alla scheda tecnica del vaccino anti-Covid (Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Johnson & Johnson).

Il sistema fissa in automatico la data del richiamo: la seconda dose per Pfizer e Moderna è stata spostata a 42 giorni anche in Toscana. Qui sotto il video tutorial realizzato dalla Regione.

Chi può prenotare il vaccino (e come cancellare la prenotazione)

La Regione Toscana sta predisponendo il calendario vaccinale in base alle indicazioni nazionali, ecco in sintesi chi può prenotare il vaccino sul portale online in base all’età e alla condizione di salute, sempre che siano disponibili dosi. Si consiglia comunque di controllare su questa pagina del portale ufficiale regionale le ultime novità della campagna.

over 80 e over 70 : prenotazioni dei vaccini anti-Covid aperte sul portale online e al numero verde della Regione Toscana 800117744

: prenotazioni dei vaccini anti-Covid aperte sul portale online e al numero verde della Regione Toscana 800117744 Over 60 : i nati tra il 1952 e il 1961 possono prenotare il vaccino sul portale online

: i nati tra il 1952 e il 1961 possono prenotare il vaccino sul portale online Over 50 : la prenotazione, su un calendario di lungo periodo che arriva fino a luglio, è partita ed entro il 15 maggio sarà aperta a tutti i cinquantenni nati tra il 1962 e il 1971

: la prenotazione, su un calendario di lungo periodo che arriva fino a luglio, è partita ed entro il 15 maggio sarà aperta a tutti i cinquantenni nati tra il 1962 e il 1971 Over 40 : l’apertura delle prenotazione per i quarantenni è prevista nella settimana tra il 17 e il 23 maggio (si attende la data ufficiale)

: l’apertura delle prenotazione per i quarantenni è prevista nella settimana tra il 17 e il 23 maggio (si attende la data ufficiale) Over 30 e over 20 : al momento non è stata fissata l’apertura delle prenotazioni in Toscana, ma nelle intenzioni del commissario nazionale per l’emergenza Francesco Figliuolo a giugno la prenotazione sarà aperta a tutti senza distinzioni di età

: al momento non è stata fissata l’apertura delle prenotazioni in Toscana, ma nelle intenzioni del commissario nazionale per l’emergenza Francesco Figliuolo senza distinzioni di età Estremamente vulnerabili e caregiver : è necessario registrarsi sul portale dei vaccini e attendere l’invio dell’SMS per prenotare, quando ci saranno dosi a disposizione

e : è necessario registrarsi sul portale dei vaccini e attendere l’invio dell’SMS per prenotare, quando ci saranno dosi a disposizione Persone fragili (ma non estremamente vulnerabili): il via alla prenotazione è prevista da lunedì 17 maggio, si attende la conferma ufficiale da parte della Regione Toscana

Per cancellare la prenotazione di un vaccino in Toscana basta accedere al portale online e dalla home page selezionare la voce “Cancella prenotazione”.

Numero verde per i vaccini solo over 70 e over 80

Per le fasce di età più anziane, gli ottantenni e i settantenni, la Regione Toscana ha messo a disposizione un numero verde per prenotare i vaccini: 800117744. È attivo 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì in orario 9.00 – 17.00 e funziona in modo semplice.

Alla chiamata risponde un’operatore che prende le informazioni necessarie. L’utente viene contattato successivamente da un altro addetto che aiuta a prenotare il vaccino anti-Covid in uno dei centri della Toscana. In questo caso il modulo del consenso informato potrà essere ritirato direttamente nell’hub vaccinale e firmato sul posto.