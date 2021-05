Open day vaccini a Firenze, AstraZeneca: quando, per chi e come funziona

Ci sono le date e gli orari per l’open day dei vaccini AstraZeneca a Firenze (Usl Toscana Centro), per gli over 40, 50 e 60: la Regione ha dato il via alle giornate ad accesso libero, senza prenotazione, per iniettare il vaccino a chi si presenterà negli hub selezionati in date e orari ben definiti. “Queste iniziative serviranno a somministrare un numero sempre più elevato di dosi, per accelerare il più possibile il raggiungimento dell’immunità di gregge”, ha spiegato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani lanciando la nuova fase del piano vaccinale toscano.

Open day vaccini a Firenze in Toscana: chi si può vaccinare?

La possibilità di presentarsi nei centri vaccinali senza prenotazione è riservata a tutti i cittadini toscani nati nel 1981 e prima di questo anno, che ancora non hanno riservato un posto per la prima dose sul portale della Regione: si parte da chi compirà 40 anni nel 2021 fino a coprire tutte le fasce di età superiori per cui è stata già aperta la vaccinazione. Dunque possono vaccinarsi tutti i quarantenni, i cinquantenni, i sessantenni e i settantenni. Al momento in Toscana gli over 30 e i più giovani non possono partecipare agli open day per i vaccini AstraZeneca.

Come funziona l’open day dei vaccini AstraZeneca a Firenze: ecco dove, l’elenco degli hub

Sono 12 i centri vaccini coinvolti negli open day AstraZeneca nel territorio dell’Usl Toscana Centro, che comprende Firenze, Prato e Pistoia: gli hub a disposizione nella Città metropolitana fiorentina sono in tutto 7, tra Calenzano, Empoli e il Mugello, solo uno in città a Firenze (il Mandela Forum di piazza Enrico Berlinguer). Ecco l’elenco completo:

Casa del Popolo di Grassina (Bagno a Ripoli) Spazio comunale Calenzano Mandela Forum di Firenze Palazzetto dello sport di Dicomano Ex Chino Chini di Pontassieve Sesa di Empoli Palasport di Fucecchio Sala Pellegrinaio Nuovo a Prato Pegaso 2 (Creaf) a Prato Spazio espositivo La Cattedrale a Pistoia Circolo MCL San Biagio a Pistoia Palaterme di Montecatini (Pistoia)

Ma come funziona l’open day dei vaccini a Firenze e in Toscana, cosa serve e cosa bisogna portare? A disposizione, nell’arco di 2 settimane, ci sono 19.000 dosi di AstraZeneca, la casa farmaceutica anglo-svedese che produce il vaccino chiamato Vaxzevria (10.802 dosi per Firenze, Prato e Pistoia). Attenzione però, bisogna presentarsi negli hub, senza prenotazione, solo negli orari indicati. Per gli open day bisogna portare con sé la tessera sanitaria e un documento di identità, per poi mettersi in fila e attendere il proprio turno, fino a esaurimento delle dosi.

Open day: gli orari senza prenotazione

Nell’Usl Toscana Centro ci si potrà recare negli hub per l’open day dei vaccini dal 25 al 30 maggio, con orari diversi a seconda della struttura: si parte il 25 maggio da Grassina (Bagno a Ripoli, Firenze) con 297 dosi AstraZeneca (ore 14 – 22) proseguire il giorno dopo sempre a Grassina (orario 14 -22), Dicomano (9.30 – 22.30), Pistoia – La Cattedrale (19 – 22), Pontassieve (8.00 – 13.30) e Pellegrinaio nuovo – Prato (14 – 22). Gli open day al Mandela Forum di Firenze si svolgeranno giovedì 27 maggio dalle 17 alle 22 e venerdì 28 maggio dalle 14 alle 22 con in tutto 891 vaccini a disposizione. Questo il pdf dell’Usl Toscana Centro con le date, gli orari, gli hub di Firenze, Prato e Pistoia e con il numero di vaccini AstraZeneca disponibili per i giorni di open day.