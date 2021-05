Siamo ai blocchi di partenza. La Regione ha annunciato quando inizierà la prenotazione dei vaccini per gli over 60 in Toscana. Il governatore Eugenio Giani ha assicurato che l’apertura delle agende sul portale “Prenota vaccino” a tutti i nati tra il 1961 e il 1952 avverrà a partire dalla settimana del 10-16 maggio, dopo la prima prima tranche di 9.600 dosi Johnson & Jonhson messe a disposizione per gli over 65 il 5 maggio.

La programmazione della campagna vaccinale per gli over 60 sarà mensile senza più un “click day”, come già successo per gli ultra settantenni, categoria che ora avrà a disposizione anche un numero verde “Pronto vaccini” per fare la prenotazione.

Quando parte la prenotazione dei vaccini per gli over 60 in Toscana

Ma quando saranno vaccinati gli over 60 in Toscana? Ancora la Regione non ha ufficializzato la data esatta della prossima settimana dalla quale il portale resterà sempre aperto per la prenotazione del vaccino da parte dei sessantenni, ma è questione di giorni. La procedura sarà la stessa delle altre fasce di età: sul portale prenotavaccino.sanita.toscana.it andranno inseriti nome, cognome, codice fiscale, mail e numero di cellulare su cui ricevere poi l’SMS che permette di scegliere luogo e giorno della somministrazione. All’inizio sarà attivato solo il canale online.

Quale vaccino anti-Covid per gli over 60 in Toscana?

AstraZeneca, il monodose Johnson e Johnson (Janssen) oppure Pfizer: a disposizione degli over 60, quando scatterà l’apertura delle prenotazioni, ci saranno diversi vaccini anti-Covid, ma il “vaccino che verrà somministrato dipenderà dalla disponibilità“, ha spiegato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani su Facebook.

Intanto prosegue la campagna vaccinale per le altre categorie. Quasi del tutto coperta la fascia degli over 80, mancano invece all’appello molti 70enni per cui adesso la Regione Toscana ha messo a disposizione anche il numero verde 800117744 (attivo dalle ore 9 alle 17, dal lunedì al venerdì) per la prenotazione del vaccino. Sempre per questa fascia di età il portale online rimane comunque aperto fino al 7 giugno. È iniziata inoltre la somministrazione ai caregiver e ai soggetti ultra fragili.