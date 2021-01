Vaccino Covid in Toscana: adesione, report e dati della Regione

La lotta al Covid in Toscana passa dal vaccino, la campagna vaccinale prosegue a passi spediti grazie a una buona adesione e ad oggi sono positivi i dati sulle prenotazioni e quelli del report della Regione sulle somministrazioni. Al vaccino anti-Covid di Pfizer-Biontech, in Toscana si sono aggiunte 5.300 dosi del siero messo a punto dall’azienda farmaceutica USA Moderna, il secondo ad essere autorizzato in Europa e in Italia. Altre ne arriveranno nelle prossime settimane.

I dati sul vaccino Covid in Toscana: il report a oggi (14 gennaio)

Il report sull’adesione alla campagna di vaccinazione contro il Covid-19 viene aggiornata in base ai dati della Regione Toscana: al 14 gennaio sono quasi 60.000 i vaccini somministrati e più dell’80% è andato a operatori sanitari e socio-sanitari. Nella corsa al vaccino per il Covid, la Toscana è la quarta regione in Italia se si guardano i dati sulla percentuale di somministrazioni. Ecco in sintesi i numeri sull’adesione alla campagna vaccinale in Toscana:

59.303 dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Toscana al 14 gennaio

di vaccino anti-Covid somministrate in Toscana al 14 gennaio Di cui 9.905 agli ospiti delle RSA

Il 73% delle dosi a disposizione della Regione Toscana è stato somministrato

a disposizione della Regione Toscana è stato somministrato L’ 82,5% dei vaccini è stato inoculato agli operatori sanitari e socio-sanitari

dei vaccini è stato inoculato agli operatori sanitari e socio-sanitari Il 17,5% delle dosi è stato somministrato agli ospiti delle Rsa

delle dosi è stato somministrato agli ospiti delle Rsa La classe di età più vaccinata è quella tra i 45 e i 64 anni, segue la fascia tra i 25 e i 44 anni

Come aderire alla campagna vaccinale

In questa prima fase, secondo il calendario nazionale, vengono sottoposte al vaccino le persone che lavorano nella sanità pubblica e privata e nelle Rsa, oltre agli ospiti di queste strutture per anziani. Gli operatori socio sanitari che hanno deciso di aderire entro il 18 dicembre scorso, possono prenotare la somministrazione del vaccino anti-Covid scegliendo dove e quando, collegandosi al portale messo a disposizione dalla Regione all’indirizzo prenotavaccino.sanita.toscana.it.