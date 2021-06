Da mercoledì 9 giugno 2021 al via i vaccini Johnson & Jonhson nelle farmacie comunali di Firenze per chi ha tra i 60 e i 69 anni, con prenotazione obbligatoria di persona o via telefono. L’annuncio è arrivato dal sindaco Dario Nardella. In questa prima fase sono due le farmacie coinvolte, una in Oltrarno, l’altra a Firenze sud.

In quali farmacie comunali di Firenze si possono fare i vaccini Johnson & Jonhson

La farmacia comunale San Niccolò in via dei Renai 9 rosso e quella di viale Europa 111: ecco quali strutture sono interessate dal progetto. Tutte le persone tra i 60 e i 69 anni che non hanno ancora effettuato la prima dose, possono fare la prenotazione dei vaccini Janssen (la casa farmaceutica che fa capo a Johnson & Jonhson) in qualsiasi farmacia comunale oppure chiamando direttamente quelle coinvolte nella somministrazione, in questi orari:

Farmacia Comunale San Niccolò – prenotazione vaccini al numero di telefono 055.2343892 dal lunedì al venerdì 09.00 – 13.30 e 15.30 – 20.00; il sabato dalle 09.00 alle 13.00

– prenotazione vaccini al numero di telefono 055.2343892 dal lunedì al venerdì 09.00 – 13.30 e 15.30 – 20.00; il sabato dalle 09.00 alle 13.00 Farmacia Comunale Europa – prenotazione vaccini tel. 055.6531400 tutti i giorni dalle 09.00 alle 19.00

Cosa serve per fare il vaccino in farmacia: documenti e moduli

Una volta fissata l’iniezione (il vaccino Johnson & Johnson è l’unico monodose finora autorizzato) bisognerà presentarsi in farmacia nel giorno e nell’orario concordato portando con sé un documento di identità valido, la tessera sanitaria e i moduli del consenso informato e della scheda anamnestica compilati. Sul sito delle farmacie comunali di Firenze è possibile scaricare e stampare i modelli da riempire e consegnare al farmacista prima del vaccino.

Il canale vaccinale delle farmacie si aggiunge a quello dei medici di famiglia, coinvolti per la somministrazione del monodose Johnson & Johnson agli over 60. Intanto sul portale online della Regione Toscana si stanno ora aprendo le prenotazioni per gli under 30.